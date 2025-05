L'annuncio è stato dato dalla stessa cantante in un videomessaggio trasmesso durante le prove generali e l'anteprima della prima semifinale del 69° Eurovision Song Contest a Basilea. KEYSTONE

Le speculazioni sono giunte al termine: Céline Dion non si esibirà all'Eurovision Song Contest di Basilea. La cantante lo ha annunciato in un video messaggio.

Hai fretta? blue News riassume per te Céline Dion ha annullato la sua prevista esibizione alla finale dell'ESC di Basilea, adducendo motivi di salute in un video messaggio.

Al posto della sua esibizione, ci sarà un tributo musicale ai successi della cantante all'ESC, compresa la sua canzone vincitrice «Ne partez pas sans moi».

La conduttrice svedese Petra Mede si esibirà nell'intervallo e prenderà il posto di una parte del programma all'insegna del motto «Made in Switzerland». Mostra di più

Dopo settimane di speculazioni, ora c'è l'ufficialità: Céline Dion non si esibirà all'Eurovision Song Contest di Basilea. La cantante ha dato la notizia in un videomessaggio mostrato lunedì sera durante l'anteprima serale della St. Jakobshalle, come riportato da «20 Minuten».

I fan dell'ESC speravano che la 57enne si recasse in Svizzera il giorno della finale, il 17 maggio, ma gli organizzatori hanno confermato che la cantante canadese non verrà a Basilea.

Nel suo video messaggio, condiviso da @Eurocelsoreactions su TikTok, la Dion ha espresso il suo dispiacere: «Non vorrei altro che essere con voi a Basilea».

Ha sottolineato quanto l'ESC le abbia cambiato la vita e quanto sia grata alla Svizzera e al concorso. Tuttavia, non potrà prendere parte allo show.

Un tributo speciale alla sua musica

La notizia si è diffusa rapidamente sui social media e molti blogger e fan dell'ESC hanno confermato la cancellazione. Nella sala, il pubblico ha poi cantato la sua canzone vincitrice dell'Eurovision «Ne partez pas sans moi».

Al posto della sua esibizione, ci sarà un tributo speciale alla sua eredità musicale. Gli artisti onoreranno la sua canzone vincitrice in una spettacolare performance speciale.

Inoltre, Petra Mede, la tre volte presentatrice svedese dell'ESC, si esibirà nell'intervallo e riprenderà parte del programma «Made in Switzerland».

La cancellazione dello show di Céline Dion è stata attribuita ai suoi problemi di salute. Soffre infatti della sindrome della persona rigida, che le rende difficile fare programmi a lungo termine.

«Riesce a fare solo piani a brevissimo termine. Non sa come si sentirà a maggio», aveva dichiarato a 20 Minuten il produttore esecutivo Reto Peritz a marzo.

Nonostante la delusione, alcuni fan rimangono speranzosi che la Dion possa ancora esibirsi.