La cantante Céline Dion parla della sua malattia. Keystone

La pop star canadese Céline Dion parla ora apertamente della sua malattia incurabile, la sindrome della persona rigida. Ma per molto tempo ha nascosto la sua condizione di salute.

Carlotta Henggeler Carlotta Henggeler

Hai fretta? blue News riassume per te Céline Dion è affetta dalla sindrome della persona rigida e soffre quindi di dolori insopportabili.

Nel 2022, la cantante canadese ha reso pubblica la sua diagnosi.

In una nuova intervista, la 56enne spiega perché ha nascosto a lungo la sua malattia. Mostra di più

La pop star Céline Dion è ora aperta sulla sua grave diagnosi. La cantante canadese deve affrontare le conseguenze della sindrome della persona rigida.

Questa malattia incurabile dei nervi causa spasmi muscolari e forti crampi. Questi si ripercuotono persino sulla voce dell'eccezionale talento.

«È come se qualcuno premesse sulla laringe e sulla gola», ha recentemente rivelato la Dion in un'intervista televisiva al canale «NBC». Ha continuato: «È come se fossi soffocata».

I primi sintomi sono stati avvertiti già nel 2008

Céline Dion è ora sorprendentemente aperta sulle conseguenze della sua malattia in pubblico e anche nel documentario «I Am: Céline Dion» (dal 25 giugno su Prime Video) offre una visione profonda.

Non è sempre stato così. In un'altra recente intervista rilasciata lunedì alla conduttrice statunitense Hoda Kotb, la Dion ha confessato che inizialmente voleva nascondere la sua malattia per molto tempo.

La canadese avrebbe avvertito per la prima volta i sintomi della sindrome della persona rigida nel 2008: «All'epoca non sapevamo cosa avessi», ha confessato. Dion ha prestato troppa poca attenzione alla sua salute all'epoca: «Non mi sono presa il tempo che avrei dovuto per scoprire cosa non andava in me».

All'epoca, suo marito, il manager musicale Renée Angélil, era in cura per un cancro. Céline Dion ricorda: «Dovevo crescere i miei figli, dovevo nascondermi. Dovevo cercare di essere un'eroina», dice.

Dion sul non dire nulla a nessuno: «Non ce la facevo più»

Per la vincitrice dell'Eurovision Song Contest è stato difficile accettare «il modo in cui il mio corpo mi stava abbandonando».

Per questo motivo Dion ha voluto ignorare la malattia il più a lungo possibile, per poter continuare a realizzare i suoi sogni. Solo alla fine del 2022 ha deciso di parlare al pubblico della sindrome della persona rigida.

Céline Dion non voleva più mentire: «Non potevo più farlo», dice la 56enne, aggiungendo: «Il peso della menzogna era troppo grande. Mentire alle persone che mi hanno portato dove sono oggi, non potevo più farlo».