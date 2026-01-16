In occasione dell'anniversario della sua morte, Dion ha condiviso su Instagram una foto di Angélil al pianoforte.
«Amore mio, dieci anni senza di te sembrano un giorno, eppure ogni giorno sembra un decennio. Dieci anni senza la tua tenerezza, eppure sento il tuo tocco ogni giorno...».
A nome dei loro tre figli, la cantante ha sottolineato: «Ci manchi più di quanto possiamo sopportare, ma ci hai insegnato a essere forti. Ti amiamo ogni giorno e ogni anno di più».
Céline Dion è gravemente malata
Dopo aver tenuto a lungo segreta la loro relazione, l'interprete di «My Heart Will Go On» e il suo manager, di 26 anni più anziano di lei, si sono sposati nel 1994.
A coronare il loro amore è stata la nascita dei tre figli: Réne Charles è nato nel 2001, seguito dai gemelli Nelson ed Eddy nel 2010.
Ricordiamo che negli ultimi anni la canadese sta lottando con gravi problemi di salute. Soffre infatti della rara «sindrome della persona rigida», che può essere estremamente invalidante per chi ne è affetto.
Provoca infatti rigidità muscolare e crampi, che possono essere scatenati dal semplice tocco o persino dal rumore. La malattia, autoimmune, è «una delle sfide più grandi» della sua vita, ha spiegato la Dion nel 2024.