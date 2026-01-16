Céline Dion pubblica un messaggio commovente in occasione dell'anniversario della morte del marito. Keystone

René Angélil, marito di Céline Dion, è morto di cancro nel gennaio del 2016. In occasione del decimo anniversario della sua morte, la cantante ha postato su Instagram parole commoventi.

Redazione blue News Carlotta Henggeler

Hai fretta? blue News riassume per te Céline Dion ha commemorato il decimo anniversario della morte del marito René Angélil con un emozionante messaggio su Instagram.

Ha scritto che il dolore per la sua perdita è ancora grande e ha sottolineato il suo profondo amore e la nostalgia che hanno pure i loro tre figli.

La stessa Dion sta lottando da qualche anno con la rara sindrome della persona rigida, che ha gravemente compromesso la sua salute e la sua carriera. Mostra di più

Nel 2016, Céline Dion ha dovuto affrontare due gravi lutti nel giro di soli due giorni.

Il 14 gennaio, il marito René Angélil è venuto a mancare a causa di un tumore e due giorni dopo, per lo stesso motivo, è deceduto anche il suo fratello maggiore.

«Anche se te lo aspetti, non sei mai preparato quando succede», ha dichiarato la cantante in lacrime durante il programma «Good Morning America» qualche mese dopo.

E ora, 10 anni dopo, la 57enne sta ancora combattendo per superare la perdita del marito.

In occasione dell'anniversario della sua morte, Dion ha condiviso su Instagram una foto di Angélil al pianoforte.

«Amore mio, dieci anni senza di te sembrano un giorno, eppure ogni giorno sembra un decennio. Dieci anni senza la tua tenerezza, eppure sento il tuo tocco ogni giorno...».

A nome dei loro tre figli, la cantante ha sottolineato: «Ci manchi più di quanto possiamo sopportare, ma ci hai insegnato a essere forti. Ti amiamo ogni giorno e ogni anno di più».

Céline Dion è gravemente malata

Dopo aver tenuto a lungo segreta la loro relazione, l'interprete di «My Heart Will Go On» e il suo manager, di 26 anni più anziano di lei, si sono sposati nel 1994.

A coronare il loro amore è stata la nascita dei tre figli: Réne Charles è nato nel 2001, seguito dai gemelli Nelson ed Eddy nel 2010.

Ricordiamo che negli ultimi anni la canadese sta lottando con gravi problemi di salute. Soffre infatti della rara «sindrome della persona rigida», che può essere estremamente invalidante per chi ne è affetto.

Provoca infatti rigidità muscolare e crampi, che possono essere scatenati dal semplice tocco o persino dal rumore. La malattia, autoimmune, è «una delle sfide più grandi» della sua vita, ha spiegato la Dion nel 2024.