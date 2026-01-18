Céline Dion

Celine Dion offre un commosso tributo al defunto marito René Angélil, a dieci anni dalla sua scomparsa.

La cantante ha postato una foto raffigurante un ritratto di Angélil, poggiato sul pianoforte e sotto un riflettore, manifestando tutta la propria tristezza per la mancanza del talent manager, scomparso nel gennaio 2016.

«Mon amour, dieci anni senza di te sembrano solo un giorno, eppure ogni giorno sembra un decennio», ha scritto. «Dieci anni senza le tue carezze, eppure ogni giorno sento il tuo tocco...».

Dal matrimonio tra Celine e René sono nati tre figli, che erano ancora dei bambini quando è scomparso il padre. «Ci manchi tantissimo, ma ci hai insegnato a essere forti», ha aggiunto la 57enne star. «Ti amiamo sempre di più, ogni giorno, ogni anno che passa».

I due hanno iniziato a frequentarsi quando Celine aveva circa 20 anni. Il loro matrimonio è sempre stato solido, nonostante i 26 anni di differenza.

Nel dicembre 2024, Celine ha ricordato René in quello che sarebbe stato il giorno del 30esimo anniversario del loro matrimonio. «Riempi i nostri cuori, ogni giorno», scriveva la cantante. «Sei tutto per noi. Ci manchi tanto».

René è morto all'età di 74 anni, dopo una lunga battaglia contro un tumore alla gola.