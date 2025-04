Loredana Lecciso (foto d'archivio). imago/Independent Photo Agency

Loredana Lecciso ha vissuto momenti di paura su un autobus a Milano, quando un uomo ha tentato di rubarle la catenina. La compagna di Al Bano esprime preoccupazione per la sicurezza dei suoi figli, che vivono nella città lombarda, e si appella all'amministrazione comunale.

Loredana Lecciso ha vissuto un'esperienza traumatica su un autobus a Milano, dove è stata vittima di un tentativo di furto.

Come riporta «Leggo», la compagna di Al Bano era in compagnia di un'amica quando un uomo, apparentemente sotto l'effetto dell'alcol, ha cercato di strapparle la catenina dal collo.

L'incidente è avvenuto la sera del 5 aprile, mentre l'ex giornalista si trovava alla fermata dell'autobus: «Si è avvicinato un ragazzo con un cartone di vino in mano e ha iniziato a fissarmi. Inizialmente non mi sono preoccupata più di tanto, ma, quando siamo salite sull'bus, lui ha iniziato a seguirci», ha raccontato.

Il ragazzo ha provato a strapparle la collana dal collo

La catenina d'oro che indossava ha un grande valore affettivo, essendo un regalo di sua madre, ha spiegato la compagna del cantante italiano

«[Il ragazzo] in un lampo è sceso dallo sportello anteriore ed è risalito da quello posteriore dove ero seduta io e ha allungato la mano verso il mio collo, tentando di strapparmi la catenina», ha aggiunto.

Loredana ha iniziato dunque ad urlare e a tenere stretto al collo il gioiello: «Così il ragazzo ha desistito ed è sceso dall'autobus».

«Sono preoccupata per i miei figli che vivono qui»

Sebbene sia riuscita a evitare il furto, la Lecciso è rimasta profondamente scossa e ora si sente insicura nell'utilizzare i mezzi pubblici.

Ha colto quindi l'occasione per rivolgere un appello all'amministrazione comunale di Milano, guidata da Giuseppe Sala, affinché affronti il problema, ormai di lunga data, dell'aumento della criminalità della città lombarda.

«Mi avevano detto che Milano era diventata una città più insicura e devo ammettere che avevano ragione. Più che per me sono preoccupata per i miei figli che vivono qui. Spero che l'amministrazione comunale prenda i dovuti provvedimenti», ha concluso.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.