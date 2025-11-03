Ecco cos'ha detto«Certe parole feriscono»: Maria De Filippi stoppa lo show per chiedere scusa a Gard
3.11.2025 - 10:39
Durante una puntata di Amici 25, Maria De Filippi interrompe il programma per scusarsi con un allievo, Gard, per un commento fatto in precedenza. La conduttrice riflette sull'importanza delle parole e sull'empatia.
Durante una domenica pomeriggio caratterizzata da esibizioni e discussioni, Maria De Filippi ha preso un momento per affrontare un errore personale.
Nel corso di «Amici 25», la conduttrice ha interrotto il programma per rivolgersi direttamente a Gard, uno degli allievi, esprimendo il suo rammarico per averlo definito «cicciottello» in una puntata precedente.
«Mi dispiace davvero, non avrei mai voluto farti sentire a disagio», ha dichiarato.
Con una voce che tradiva emozione, come riferito anche da «Leggo», Maria ha spiegato di aver riflettuto a lungo sull'accaduto: «Ho fatto una figuraccia e spesso non mi rendo conto quando succede. Mia madre mi diceva sempre: "Sei ingrassata", e forse per questo reagisco in modo automatico. Ma non è una scusa valida. Sono consapevole che certe parole possono ferire profondamente».
Le sue scuse si sono trasformate in una lezione di empatia e auto consapevolezza. Maria ha continuato: «Ogni volta che ti vedo sul tapis roulant, mi sento in colpa, te lo assicuro».