Ecco cos'ha detto «Certe parole feriscono»: Maria De Filippi stoppa lo show per chiedere scusa a Gard

ai-scrape

3.11.2025 - 10:39

Maria De Filippi si scusa (immagine d'archivio).
Maria De Filippi si scusa (immagine d'archivio).
Imago

Durante una puntata di Amici 25, Maria De Filippi interrompe il programma per scusarsi con un allievo, Gard, per un commento fatto in precedenza. La conduttrice riflette sull'importanza delle parole e sull'empatia.

Nicolò Forni

03.11.2025, 10:39

03.11.2025, 10:43

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Ad «Amici 25», Maria De Filippi ha interrotto la puntata per chiedere scusa a Gard dopo averlo definito «cicciottello».
  • La conduttrice, visibilmente emozionata, ha spiegato di aver riflettuto sull’errore: «Ho fatto una figuraccia, certe parole possono ferire».
  • Le scuse sono diventate una lezione di empatia: «Ogni volta che ti vedo sul tapis roulant mi sento in colpa».
Mostra di più

Durante una domenica pomeriggio caratterizzata da esibizioni e discussioni, Maria De Filippi ha preso un momento per affrontare un errore personale.

Nel corso di «Amici 25», la conduttrice ha interrotto il programma per rivolgersi direttamente a Gard, uno degli allievi, esprimendo il suo rammarico per averlo definito «cicciottello» in una puntata precedente.

«Mi dispiace davvero, non avrei mai voluto farti sentire a disagio», ha dichiarato.

Con una voce che tradiva emozione, come riferito anche da «Leggo», Maria ha spiegato di aver riflettuto a lungo sull'accaduto: «Ho fatto una figuraccia e spesso non mi rendo conto quando succede. Mia madre mi diceva sempre: "Sei ingrassata", e forse per questo reagisco in modo automatico. Ma non è una scusa valida. Sono consapevole che certe parole possono ferire profondamente».

Le sue scuse si sono trasformate in una lezione di empatia e auto consapevolezza. Maria ha continuato: «Ogni volta che ti vedo sul tapis roulant, mi sento in colpa, te lo assicuro».

