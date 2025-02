È stata aperta un'indagine preliminare in seguito all'intrusione di cacciatori venerdì e all'abbattimento di un cervo nella proprietà del regista Luc Besson nella regione dell'Orne. Imago

È stata aperta un'inchiesta preliminare in seguito all'intrusione di cacciatori e all'abbattimento di un cervo nella proprietà del regista Luc Besson nel dipartimento dell'Orne, in Francia, come dichiarato dalla prefettura.

Keystone-SDA ATS

«Un'inchiesta preliminare è stata aperta dalla procura (di Argentan, ndr) e affidata all'OFB e alla gendarmeria», ha dichiarato la prefettura all'AFP.

«Questa intrusione è stata irregolare e l'animale è stato effettivamente abbattuto nonostante le proteste del proprietario del terreno. La prefettura non incoraggia questa pratica e non la tollera».

«Non si è trattato di una caccia amministrativa, ma di una caccia coordinata organizzata dal club di caccia di Saint-Evroult», ha proseguito il rappresentante della prefettura, che ha sottolineato come in questa foresta ci sia da tempo una «sovrappopolazione» di cervi, che causa «il 40% dei danni agricoli» di origine animale nel dipartimento dell'Orne.

«Questo grave squilibrio è dannoso per la biodiversità, per cui la prefettura ha incaricato il presidente dei guardiani del lupo francesi di effettuare una verifica e di formulare una proposta, in accordo con i cacciatori, gli agricoltori e i proprietari terrieri, tra cui i rappresentanti del signor Luc Besson», ha dichiarato la prefettura.

«In seguito a questa relazione, la società di caccia è stata incaricata di questa regolamentazione».

«Ovviamente presenterò una denuncia»

È in questo contesto che venerdì 21 febbraio è stata effettuata la caccia con i cani, entrando nella proprietà di Luc Besson, dove si trovava la madre, che ha presentato una denuncia nel corso della giornata.

«È successo questo pomeriggio a casa di mia madre, davanti a mia madre di 85 anni», ha dichiarato venerdì il regista all'AFP.

«L'animale era illeso, ma sono tornati a casa sua e hanno pugnalato a morte il cervo davanti a lei. Ho visto il prefetto di Orne cinque giorni fa per avvertirlo che i cacciatori erano troppo nervosi e che le cose sarebbero finite male. Ovviamente presenterò una denuncia».

Contattata, la Procura non aveva ancora risposto nella tarda mattinata di sabato.