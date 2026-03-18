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Intervista Cesara Buonamici dal TG5 al Grande Fratello: «Un esperimento umano»

Covermedia

18.3.2026 - 13:00

Cesara Buonamici
Cesara Buonamici

Dalla scrivania del Tg5 alla Casa di Canale 5, tra osservazione sociale e racconto televisivo.

Covermedia

18.03.2026, 13:00

18.03.2026, 13:19

Cesara Buonamici cambia prospettiva sul presente. La giornalista simbolo del Tg5 ha scelto di misurarsi ancora con il linguaggio del reality, accettando un ruolo che la porta lontano dalla cronaca pura e dentro un laboratorio di relazioni, conflitti e reazioni osservate in tempo reale.

Nell'intervista pubblicata da Panorama, il volto Mediaset legge il «Grande Fratello» non come una semplice evasione, ma come una forma concentrata di esperienza collettiva.

«Ogni momento della nostra vita è una piccola lente del tempo nel quale viviamo. Nel GF quel che cambia è la concentrazione nel tempo e nello spazio. Una cultura in vitro, ma sempre ricca di sentimenti umani», spiega.

Il passaggio tra informazione e intrattenimento, nella sua analisi, non è poi così netto. La professionista sottolinea infatti che il punto di incontro emerge soprattutto dopo il gioco televisivo, quando i concorrenti tornano ai loro contesti reali.

E aggiunge: «Fuori dalla Casa, quando ognuno ritrova i propri veri ambienti. In fondo il GF resta un gioco complesso, con le sue caratteristiche, ma sempre un'occasione per sperimentare se stessi. Poi si torna alla realtà».

Per Buonamici il doppio binario è già definito: da una parte la nuova avventura nel «Grande Fratello Vip» al via il 17 marzo 2026 in prima serata su Canale 5, dall'altra la continuità al TG5, dove resta uno dei volti centrali dell'informazione Mediaset.

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