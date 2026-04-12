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Verso il nuovo tour Cesare Cremonini ai fan: «Ogni giorno della mia vita è dedicato ad annegare il dolore»

ai-scrape

12.4.2026 - 15:02

Cesare Cremonini (immagine d'archivio)
Cesare Cremonini (immagine d'archivio)
IMAGO/Gruppo LiveMedia

Il musicista bolognese ha comunicato ai fan di non voler pubblicare dei singoli prima dei prossimi concerti del suo tour #CremoniniLIVE26. Preferisce concentrarsi sull'esperienza live per trasmettere le emozioni più profonde.

Igor Sertori

12.04.2026, 15:02

12.04.2026, 15:11

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Cesare Cremonini è attualmente a Londra per preparare il prossimo tour: #CremoniniLIVE26.
  • Il bolognese non lancerà nessun nuovo brano prima dei concerti e dunque non si affiderà alla classica promozione discografica.
  • Il 46enne è in un periodo di profonda trasformazione e testimone ne è la musica.
  • L'artista sta affrontando un percorso di elaborazione: «Ogni giorno della mia vita è dedicato ad annegare il dolore in nuove visioni. Procedo così. Vi voglio bene».
  • L'ex Lunapop trascorrerà ancora un mese a Londra prima di tornare in Italia, in tempo per le prove generali del tour che partirà in estate.
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Cesare Cremonini, che si trova attualmente a Londra, ha scelto i social network per comunicare direttamente con i suoi fan. Il cantautore bolognese ha spiegato le ragioni di una scelta artistica molto precisa: non pubblicherà nessun nuovo brano musicale prima della partenza del suo prossimo tour.

L'artista preferisce infatti concentrarsi su aspetti diversi dalla promozione discografica classica. La sua priorità ora risiede in un percorso di elaborazione personale intenso, un processo che il 46enne ha descritto con parole molto dirette.

«Non sto facendo nessun singolo per il tour, ho in mente cose molto più importanti»: ha scritto il musicista su Instagram.

La sua dichiarazione evidenzia una chiara presa di posizione: vuole evitare i classici singoli «d'appoggio» spesso usati per lanciare una serie di concerti.

La vita come fonte di ispirazione

Come riporta «Il Fatto Quotidiano», le riflessioni di Cremonini toccano temi profondi riguardanti l'esistenza. Ha parlato di come gli eventi possano cambiare radicalmente una persona e come la musica diventi così l'unico mezzo per lasciare una traccia di questi cambiamenti.

«Mentre si parla per mesi di carriere e grandi eventi la vita è capace di distruggerti e ricrearti con una violenza tale da consegnare alla musica l’unica testimonianza», prosegue il messaggio.

Questo periodo di trasformazione interessa profondamente l'artista. Ogni giorno per lui rappresenta un passo in questa elaborazione. Il dolore vissuto non sfocerà però in nuove uscite discografiche immediate, ma troverà invece spazio direttamente durante le esibizioni dal vivo.

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Il ritorno in Italia per le prove

Il bolognese ha pianificato il suo rientro in Italia a breve. Trascorrerà ancora un mese a Londra e successivamente inizierà le prove generali per il tour #CremoniniLIVE26, durante il quale porterà con sé tutto il bagaglio emotivo accumulato in questo periodo.

«Ogni giorno della mia vita è dedicato ad annegare il dolore in nuove visioni. Procedo così. Vi voglio bene. Sto un mese qui poi torno in Italia e inizio le prove generali di #CremoniniLIVE26 dove porterò ovviamente nel bagaglio una parte di quello che mi succede. Ma lo vedrete nei miei occhi non nella discografia. Sono proprio da un’altra parte. Vi abbraccio».

L'ex Lunapop ha concluso così il messaggio con un saluto affettuoso ai suoi sostenitori.

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