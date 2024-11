Cesare Cremonini

Il cantautore bolognese e la giornalista del Tg1 si sono detti addio.

Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti si sono lasciati. A dare l'annuncio è Chi: dopo circa un anno e mezzo insieme la coppia è scoppiata. A quanto pare i due si sarebbero mollati già da qualche tempo, ma solo ora la notizia è trapelata.

Il motivo dell'addio? «Non emergerebbero motivi particolari di rottura: non c'entrano carriere o terzi incomodi», fa sapere la rivista.

Cremonini e la Cardinaletti si sono amati con grande riserbo per circa un anno e mezzo. Galeotta è stata un'intervista al Tg1 del 2022. Entrambi sono sempre stati molto riservati sulla loro vita privata. Nessun commento, per ora, sulla rottura.

In queste settimane Cremonini si sta preparando per la promozione del nuovo progetto discografico. Dopo due anni e mezzo arriverà AlaskaBaby, suo ottavo album in studio. Il disco – che è stato anticipato dal primo singolo Ora che non ho più te- uscirà il 29 novembre.

