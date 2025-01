Cesare Cremonini

Dopo l'addio alla giornalista Giorgia Cardinaletti, il cantante ha ora un nuovo amore.

Covermedia

Cesare Cremonini è stato pizzicato a Cortina d'Ampezzo con la nuova fidanzata. Il cantautore è stato paparazzato dal settimanale «Chi» con Caterina Licini, ex ballerina di «Amici» e ora copywriter e content creator.

I due si sono conosciuti sul videoclip della ultima hit di Cremonini «Ora che non ho più te» dove Caterina è protagonista. La coppia si è concessa qualche giorno di relax a Cortina, dove Cesare ha da tempo una casa. E qui hanno assistito anche ai Mondiali di sci, di cui Caterina è molto appassionata.

La Licini ha partecipato ad «Amici» nell'undicesima edizione come ballerina. Allora aveva 18 anni e per qualche anno, dopo essere stata eliminata dal programma prima di poter accedere al serale, ha fatto la ballerina professionista.

Poi ha appeso le scarpette al chiodo e si è dedicata ai motori, ereditando la passione dal padre. Ha preso la patente per la moto e ha iniziato a guidare le enduro: ora non sa stare senza la sua motocicletta (come si vede dalle foto social).

Nata a Padova, diventata copywriter e content creator, ama un po' tutti gli sport, compreso il surf.

