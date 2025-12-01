Cesare Cremonini è impegnato nel tour «Cremonini Live25».

Il cantautore racconta il «mostro» interiore e la rinascita attraverso amore e musica.

Covermedia Covermedia

Hai fretta? blue News riassume per te Cesare Cremonini ha raccontato la sua lotta contro la schizofrenia, vissuta tra paura, confusione e allucinazioni.

Lo hanno aiutato lo psichiatra, le passeggiate, l’amore e il ritorno alla scrittura.

Ora sta meglio ed è tornato pienamente attivo, con due tour già programmati per il 2025 e il 2026.

Cesare Cremonini rompe il silenzio ha raccontato la sua lotta contro la schizofrenia, una fase segnata da paura, smarrimento e un lento ritorno alla vita.

In un'intervista al Corriere della Sera ha rivelato: «Ho visto un mostro dentro di me». Una frase che condensa mesi di confusione, allucinazioni e la sensazione di perdere contatto con la realtà. A salvarlo, spiega, sono stati «lo psichiatra e il camminare», strumenti quotidiani che gli hanno permesso di rimettere ordine dove sembrava non esserci più nulla di stabile.

Testimoniare per sensibilizzare

Il racconto è stato confermato anche da successive ricostruzioni, in cui Cremonini ha descritto la malattia come una presenza che «si arrampicava sul petto», un'immagine che sintetizza la violenza emotiva del disturbo e la sua manifestazione più oscura. In quel periodo l'amore – la relazione affettiva che il cantante definisce un rifugio – e il ritorno alla scrittura hanno rappresentato l'unica bussola per non perdersi.

Il suo gesto, oggi, ha un valore pubblico: offrire una testimonianza che contribuisce a ridurre lo stigma sulla salute mentale. Cremonini invita a non nascondersi, ricordando la frase del suo psichiatra: «Lasciate che parlino». Una spinta ad accettare la fragilità senza vergogna, trasformandola in consapevolezza.

Dopo la fase più difficile, l'artista è tornato completamente attivo: nel 2025 è impegnato con il tour «Cremonini Live25», in programma negli stadi italiani, mentre ha già annunciato «Cremonini Live26», con apertura prevista il 6 giugno 2026 al Circo Massimo.