Ospite nel podcast «Supernova» di Alessandro Cattelan, Cesare Cremonini si esprime per la prima volta sul libro pubblicato in marzo dalla sua ex Martina Maggiore. «Ha raccontato la mia vita intima senza considerarmi», ha confessato il cantautore bolognese.

Cesare Cremonini ha deciso di parlare apertamente della fine della sua relazione con Martina Maggiore, un amore che ha avuto inizio nel 2018 e che si è concluso nel 2022.

Come ricorda «Leggo», la vicenda è tornata sotto i riflettori nel marzo 2025, quando Martina ha pubblicato il libro «Ma che stupida ragazza», dove descrive dei presunti tradimenti da parte del cantante.

Tra le pagine, si leggeva: «Le favole, si sa, nascondono volti oscuri. Mi crollò il mondo addosso. Lui ha negato tutto».

Per la prima volta dall'uscita del libro, Cremonini ha descritto quell'esperienza come una «grande e profonda sofferenza».

«Ha raccontato la mia vita intima senza considerarmi»

Durante un'intervista nel podcast «Supernova» di Alessandro Cattelan, il cantautore bolognese ha condiviso questa esperienza con il mondo del gossip.

«Ho avuto la spiacevole esperienza di far parte anche io purtroppo del mondo del gossip, in maniera indiretta, nel senso che mi sono capitate delle cose che mi hanno portato lì. Il gossip non è reale, è una trasformazione della realtà. Bisogna lasciar correre. Io lo faccio».

Cremonini ha espresso il suo disappunto per il fatto che l'ex abbia pubblicato un libro sulla loro vita privata senza consultarlo: «Una ragazza con cui sono stato, a cui ho dato l’anima, con la quale ho avuto un confronto umano importante, alla quale ho dedicato tantissimo tempo della mia vita cercando di aiutarla, di amarla, di stare bene con lei, ha scritto un libro e l’ha pubblicato, raccontando la mia vita intima, senza neanche considerarmi».

Il cantante ha aggiunto che avrebbe voluto gli dicesse cosa voleva scrivere, per eventualmente proteggere la sua famiglia, cosa che lei non ha fatto.

Un'esperienza che lo ha fatto crescere

Cremonini ha concluso riflettendo sulla sua crescita personale dopo l'accaduto: «Questa è stata una sofferenza talmente grande per me e talmente profonda. Ne sono uscito più forte, perché alla fine sei più forte di questo e devi saperlo».

E ha aggiunto: «In più viviamo in un’epoca in cui il male e il bene vanno insieme. Ho capito che l’hater è il tuo più grande fan: non esiste un amore più grande dell’odiare qualcuno».