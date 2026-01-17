  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Spettacolo Cesare Cremonini ufficializza la relazione con Caterina Licini

Covermedia

17.1.2026 - 13:00

Cesare Cremonini
Cesare Cremonini

Il cantautore bolognese pubblica una serie di scatti in cui compare per la prima volta la nuova compagna.

Covermedia

17.01.2026, 13:00

17.01.2026, 13:12

Cesare Cremonini presenta ai fan la nuova fidanzata Caterina Licini.

Da sempre molto geloso della propria vita privata, il cantautore bolognese ha ufficializzato la relazione con la nuova compagna su Instagram. In una serie di scatti del suo recente on the road negli Stati Uniti compare per la prima volta la ragazza. Caterina è presente in diverse foto e video pubblicati dall'ex frontman dei Lunapop, tra cui un romantico filmato girato tra le dune di sabbia.

Caterina ha 30 anni, è un'ex ballerina e oggi lavora come copywriter. Nonostante i vari avvistamenti e rumors, Cesare si era limitato a dire di essere «innamorato».

La scintilla tra i due sarebbe scoccata sul set del video di «Ora che non ho più te», primo estratto dell'ultimo album di Cremonini «Alaska Baby». Pochi mesi dopo la coppia è stata avvistata per la prima volta a Cortina d'Ampezzo, dove il 45enne ha casa.

In precedenza, Cesare è stato legato per due anni alla giornalista del TG1 Giorgia Cardinaletti. Prima di lei, il cantante ha vissuto una storia d'amore con Martina Maggiore.

Quest'ultima, lo scorso anno, ha pubblicato un libro intitolato «Ma che stupida ragazza», in cui ha raccontato la sofferenza attraversata per la fine della loro relazione. «Cesare Cremonini mi tradiva, ho trovato le sue chat con altre donne», ha scritto.

«Quando è finita, ero annientata dal dolore. Mi ero annullata per amore, mi sono dovuta ricostruire da zero». A ottobre è arrivata la replica del cantautore: «Le avevo dato l'anima, lei ha raccontato la mia vita intima senza considerarmi».

I più letti

Inquilino viene sfrattato «per uso personale» e nell'appartamento ora ci vive «Bob Dylan»
Il sindaco: «Tutte le strutture ispezionate a Wengen presentavano difetti»
Loredana Lecciso: «Con Al Bano storia complicata, sui ritocchini han esagerato»
Odermatt onora Franzoni: «Ho visto la sua manche con l'1 e ho detto subito che avrebbe vinto»
Dura l'analisi dell'esperto di geopolitica: «Se la Svizzera continua a dormire il benessere è in pericolo»

Altre notizie

Lutto. È morta, a soli 48 anni, la presunta figlia segreta di Freddie Mercury

LuttoÈ morta, a soli 48 anni, la presunta figlia segreta di Freddie Mercury

Musica. Harry Styles annuncia un nuovo album: «Kiss all the time»

MusicaHarry Styles annuncia un nuovo album: «Kiss all the time»

Ombre cliniche. La figlia di Vittorio Sgarbi rompe il silenzio: «È fragile e nessuno ci dice la verità»

Ombre clinicheLa figlia di Vittorio Sgarbi rompe il silenzio: «È fragile e nessuno ci dice la verità»