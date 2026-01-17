Cesare Cremonini

Il cantautore bolognese pubblica una serie di scatti in cui compare per la prima volta la nuova compagna.

Covermedia Covermedia

Cesare Cremonini presenta ai fan la nuova fidanzata Caterina Licini.

Da sempre molto geloso della propria vita privata, il cantautore bolognese ha ufficializzato la relazione con la nuova compagna su Instagram. In una serie di scatti del suo recente on the road negli Stati Uniti compare per la prima volta la ragazza. Caterina è presente in diverse foto e video pubblicati dall'ex frontman dei Lunapop, tra cui un romantico filmato girato tra le dune di sabbia.

Caterina ha 30 anni, è un'ex ballerina e oggi lavora come copywriter. Nonostante i vari avvistamenti e rumors, Cesare si era limitato a dire di essere «innamorato».

La scintilla tra i due sarebbe scoccata sul set del video di «Ora che non ho più te», primo estratto dell'ultimo album di Cremonini «Alaska Baby». Pochi mesi dopo la coppia è stata avvistata per la prima volta a Cortina d'Ampezzo, dove il 45enne ha casa.

In precedenza, Cesare è stato legato per due anni alla giornalista del TG1 Giorgia Cardinaletti. Prima di lei, il cantante ha vissuto una storia d'amore con Martina Maggiore.

Quest'ultima, lo scorso anno, ha pubblicato un libro intitolato «Ma che stupida ragazza», in cui ha raccontato la sofferenza attraversata per la fine della loro relazione. «Cesare Cremonini mi tradiva, ho trovato le sue chat con altre donne», ha scritto.

«Quando è finita, ero annientata dal dolore. Mi ero annullata per amore, mi sono dovuta ricostruire da zero». A ottobre è arrivata la replica del cantautore: «Le avevo dato l'anima, lei ha raccontato la mia vita intima senza considerarmi».