Chadwick Boseman

A ricordare l'attore durante la cerimonia erano presenti la moglie Simone Ledward-Boseman, il regista di «Black Panther» Ryan Coogler, e l'attrice Viola Davis.

Chadwick Boseman è stato onorato con una stella sulla Hollywood Walk of Fame.

La vedova del defunto attore, Simone Ledward-Boseman, il regista di «Black Panther» Ryan Coogler, e l'attrice Viola Davis hanno presenziato alla cerimonia, dove non sono mancati momenti di profonda commozione.

Simone e Chadwick, dopo una lunga relazione, si sposarono poco prima della morte dell'attore, avvenuta nel 2020. «In vita, Chad era molto più di un attore e di un artista», ha detto la donna nel suo discorso. «Era una guida spirituale, rafforzato da una famiglia e da amici intimi che lo tenevano ancorato alla fede; una squadra che credeva in lui, lo proteggeva e lottava per lui».

«Hai vissuto con onore e hai camminato nella verità. Eri tanto geniale, quanto bello e gentile. Ti amiamo, ci manchi e ti ringraziamo».

Coogler ha definito Chadwick «un maestro incredibilmente umile», ricordando con emozione la generosità dimostrata durante la sua carriera. Il regista ha rivelato che Boseman partecipò a «ogni singola audizione» durante i casting di «Black Panther», dimostrando un solido impegno verso il proprio lavoro anche durante la malattia, tenuta segreta fino alla fine.

L'attore è morto nel 2020 all'età di 43 anni dopo aver lottato per quattro anni contro un cancro al colon.