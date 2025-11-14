«Black Panther»Chadwick Boseman riceverà una stella sulla Hollywood Walk of Fame
14.11.2025 - 13:00
Cinque anni dopo la sua morte, l'attore di «Black Panther» sarà onorato con una stella sulla celebre passeggiata di Hollywood. A rappresentarlo durante la cerimonia sarà la moglie Simone Ledward-Boseman, con la partecipazione di Ryan Coogler e Viola Davis.
Chadwick Boseman, icona del Marvel Cinematic Universe e protagonista di «Black Panther», riceverà una stella postuma sulla Hollywood Walk of Fame il prossimo 20 novembre, a cinque anni dalla sua scomparsa.
A ritirare l'onorificenza sarà la moglie, Simone Ledward-Boseman, che parteciperà alla cerimonia e svelerà la stella al numero 6904 di Hollywood Boulevard, di fronte al negozio The Hollywoodland Experience.
Durante l'evento prenderanno la parola Ryan Coogler, regista di «Black Panther», e Viola Davis, co-protagonista dell'ultimo film di Boseman, «Ma Rainey's Black Bottom».
Gli elogi da Hollywood
«La Hollywood Chamber of Commerce è profondamente onorata di celebrare l'eredità straordinaria di Chadwick Boseman con una stella sulla Walk of Fame», ha dichiarato Ana Martinez, produttrice della Hollywood Walk of Fame. «Le sue interpretazioni intense e l'impatto duraturo, sullo schermo e fuori, continuano a ispirare generazioni in tutto il mondo».
La cerimonia sarà condotta da Steve Nissen, presidente e CEO della Hollywood Chamber of Commerce, l'ente che gestisce la celebre passeggiata delle stelle.
Un'icona del mondo Marvel
Boseman, scomparso nell'agosto 2020 a soli 43 anni a causa di un cancro al colon, era stato annunciato come destinatario della stella nel 2023, ma la cerimonia era poi slittata al 2025 per motivi non resi noti. L'attore è ricordato per aver interpretato T'Challa/Black Panther nei film Marvel «Black Panther», «Avengers: Infinity War», «Avengers: Endgame» e «Captain America: Civil War».
Tra i suoi altri ruoli di rilievo figurano «Da 5 Bloods – Come fratelli», «21 Bridges – Il coraggio della verità», «42 – La vera storia di una leggenda americana» – in cui vestiva i panni del leggendario giocatore di baseball Jackie Robinson – e «Get on Up – La storia di James Brown», dove diede vita al mito di James Brown.
Il suo ultimo film, «Ma Rainey's Black Bottom», è uscito postumo pochi mesi dopo la sua morte, suggellando una carriera troppo breve ma indimenticabile.