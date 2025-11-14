Chadwick Boseman è stato un'icona del mondo Marvel, grazie al suo ruolo di «Black Panther».

Cinque anni dopo la sua morte, l'attore di «Black Panther» sarà onorato con una stella sulla celebre passeggiata di Hollywood. A rappresentarlo durante la cerimonia sarà la moglie Simone Ledward-Boseman, con la partecipazione di Ryan Coogler e Viola Davis.

Covermedia Covermedia

Chadwick Boseman, icona del Marvel Cinematic Universe e protagonista di «Black Panther», riceverà una stella postuma sulla Hollywood Walk of Fame il prossimo 20 novembre, a cinque anni dalla sua scomparsa.

A ritirare l'onorificenza sarà la moglie, Simone Ledward-Boseman, che parteciperà alla cerimonia e svelerà la stella al numero 6904 di Hollywood Boulevard, di fronte al negozio The Hollywoodland Experience.

Durante l'evento prenderanno la parola Ryan Coogler, regista di «Black Panther», e Viola Davis, co-protagonista dell'ultimo film di Boseman, «Ma Rainey's Black Bottom».

Gli elogi da Hollywood

«La Hollywood Chamber of Commerce è profondamente onorata di celebrare l'eredità straordinaria di Chadwick Boseman con una stella sulla Walk of Fame», ha dichiarato Ana Martinez, produttrice della Hollywood Walk of Fame. «Le sue interpretazioni intense e l'impatto duraturo, sullo schermo e fuori, continuano a ispirare generazioni in tutto il mondo».

La cerimonia sarà condotta da Steve Nissen, presidente e CEO della Hollywood Chamber of Commerce, l'ente che gestisce la celebre passeggiata delle stelle.

Un'icona del mondo Marvel

Boseman, scomparso nell'agosto 2020 a soli 43 anni a causa di un cancro al colon, era stato annunciato come destinatario della stella nel 2023, ma la cerimonia era poi slittata al 2025 per motivi non resi noti. L'attore è ricordato per aver interpretato T'Challa/Black Panther nei film Marvel «Black Panther», «Avengers: Infinity War», «Avengers: Endgame» e «Captain America: Civil War».

Tra i suoi altri ruoli di rilievo figurano «Da 5 Bloods – Come fratelli», «21 Bridges – Il coraggio della verità», «42 – La vera storia di una leggenda americana» – in cui vestiva i panni del leggendario giocatore di baseball Jackie Robinson – e «Get on Up – La storia di James Brown», dove diede vita al mito di James Brown.

Il suo ultimo film, «Ma Rainey's Black Bottom», è uscito postumo pochi mesi dopo la sua morte, suggellando una carriera troppo breve ma indimenticabile.