L'intervista Chanel Totti: «Non mi reputo una viziata»

Covermedia

22.2.2026 - 13:00

Chanel Totti
Chanel Totti
Covermedia

Prima intervista al «Corriere della Sera» alla vigilia del debutto a «Pechino Express», al via il 12 marzo su Sky e NOW.

Covermedia

22.02.2026, 13:00

22.02.2026, 13:27

Chanel Totti si racconta senza filtri.

Il cognome pesa, i commenti pure: la 18enne (19 a maggio) ha scelto di rispondere alle etichette con una frase che suona come un cartellino giallo ai social. «Sono cresciuta con la camicia... Detto questo, non mi reputo una viziata: mi hanno cresciuta con dei valori, so distinguere le cose e se mi devo adattare non mi faccio assolutamente problemi», dice Chanel Totti nell'intervista al «Corriere della Sera», spiegando che l'esperienza televisiva l'ha messa davanti a realtà lontane dal suo quotidiano.

Nel colloquio, la giovane affronta anche il divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti, finito per anni sotto la lente. Il punto, però, non è fare cronaca rosa: è ricordare che certe storie hanno un «dietro le quinte» che il pubblico non vede. «Essendo una famiglia sotto i riflettori non è stato facile... Solo noi sappiamo come sono andate le cose, al netto di quello che dicono gli altri», sottolinea, rivendicando la scelta di tenere la vicenda su un piano privato.

Il racconto arriva mentre si prepara il debutto a «Pechino Express» in coppia con l'amico Filippo Laurino: il viaggio partirà il 12 marzo in esclusiva su Sky e NOW, e sarà lì – tra prove, fatica e zero scorciatoie – che la ragazza proverà a farsi conoscere fuori dall'album di famiglia.

