Channing Tatum finisce sotto i ferri: operato alla spalla

Covermedia

5.2.2026 - 09:40

Channing Tatum in ospedale
Channing Tatum in ospedale

L'attore di «Magic Mike» si è trovato alle prese con un problema ai legamenti della spalla, che ha richiesto un intervento chirurgico.

Covermedia

05.02.2026, 09:40

05.02.2026, 09:45

Channing Tatum ha affrontato una nuova sfida, questa volta sul piano chirurgico.

L'attore, noto per i suoi ruoli in «Magic Mike» e «Deadpool & Wolverine», è finito sotto i ferri per trattare una spalla separata (infortunio a carico dei legamenti tra clavicola e scapola), che lo ha costretto a entrare in sala operatoria.

La notizia è arrivata direttamente dai suoi canali social, dove ha pubblicato una foto in bianco e nero, sdraiato su un letto d'ospedale, con indosso una cuffia e una camicia da ospedale.

«Spalla avvitata. Evviva»

A corredo dell'immagine, il messaggio: «Un altro giorno, una nuova sfida. Questa sarà dura, ma non importa. Facciamolo».

La sua compagna, Inka Williams, ha risposto con parole di sostegno nei commenti: «Grande lupo cattivo ce la facciamo».

L'attore ha poi spiegato il motivo della sua ospedalizzazione attraverso le Instagram Stories, pubblicando un'RX della sua spalla danneggiata e un aggiornamento post-operatorio in cui si vede una vite tenere insieme le ossa. «Spalla avvitata. Evviva», ha scritto con un pizzico di ironia, mostrando ancora una volta la sua determinazione.

Non è ancora stato specificato come l'attore si sia infortunato, né se questo influirà sui suoi impegni professionali. L'intervento arriva a pochi mesi dal precedente incidente sul set di «Avengers: Doomsday», dove Tatum ha ripreso il ruolo di Gambit.

«Odio invecchiare... nella mia testa ho ancora 30 anni...»

In un'intervista a Variety pubblicata lo scorso settembre, l'attore ha raccontato di essersi fatto male alla gamba e di aver dovuto affidare a un controfigura le scene più movimentate, compresa una «grande battaglia» con Robert Downey Jr.

Nell'intervista, Tatum si era sbottonato anche sulla riabilitazione fisica. «Non si tratta del dolore che sento, ma del fatto che non posso tornare indietro. Ora so cosa mi aspetta».

Un pensiero che ha anche toccato il tema dell'età: «Odio invecchiare... nella mia testa ho ancora 30 anni... anzi, 26, se voglio essere onesto».

Con il recupero dalla spalla, Tatum dovrà affrontare un nuovo periodo di terapia, ma il suo spirito combattivo non sembra scalfito.

