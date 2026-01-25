Channing Tatum

L'attore si commuove alla premiere del film rivelazione.

Covermedia Covermedia

Channing Tatum travolto dall'emozione a Sundance. L'attore è apparso visibilmente commosso alla prima mondiale di «Josephine», presentato in anteprima al Sundance Film Festival 2026, dove il pubblico ha accolto il film con una lunga standing ovation.

Diretto da Beth de Araújo, «Josephine» è un dramma familiare intimo e teso che segue una coppia alle prese con le conseguenze psicologiche di un evento traumatico vissuto dalla figlia di otto anni in un parco di San Francisco.

Tatum interpreta il padre della bambina, affiancato da Gemma Chan e dalla giovanissima Mason Reeves, al suo debutto sul grande schermo.

Durante il Q&A successivo alla proiezione, l'attore ha ammesso: «Ho pianto cinque, sei, sette volte guardando il film». Una dichiarazione riportata da Variety e confermata anche da Entertainment Weekly, presente in sala. «È una storia che ti entra sotto pelle, soprattutto se sei genitore», ha aggiunto Tatum, spiegando quanto il progetto lo abbia coinvolto anche a livello personale.

«Josephine» uno dei titoli più discussi di questa edizione

Secondo più testate statunitensi, tra cui AP News ed EW, «Josephine» è uno dei titoli più discussi di questa edizione del festival, apprezzato per la delicatezza con cui affronta il tema del trauma infantile e per l'equilibrio tra tensione emotiva e realismo.

Particolare attenzione è stata riservata alla prova della giovane Reeves, la cui interpretazione è stata definita sorprendentemente matura da diversi critici.

Per il 45enne, il film rappresenta un'ulteriore conferma del suo percorso verso ruoli drammatici sempre più complessi. Dopo Sundance, l'attore tornerà sul set nelle prossime settimane per un biopic sportivo attualmente in fase di pre-produzione e per una commedia drammatica indipendente già calendarizzata per il 2026.