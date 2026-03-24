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L'attore debutta nella narrativa romance insieme a Roxane Gay: al centro una storia tra amore, desiderio e un patto fuori dagli schemi.

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Channing Tatum debutta nella narrativa con un romanzo sentimentale scritto insieme all’autrice Roxane Gay, in uscita nel 2027.

I primi dettagli emergono dal podcast Service95 di Dua Lipa, dove Gay ha anticipato la trama: al centro della storia ci sono due persone che stringono un accordo insolito, quello di sposarsi dopo i 40 anni. Un punto di partenza razionale destinato però a evolvere.

Il progetto era stato annunciato tre anni fa. Da allora, i due autori hanno lavorato al libro con tempi lunghi, scegliendo di svilupparlo senza accelerazioni per garantirne la qualità. Gay ha descritto il tono del romanzo come «molto sexy. Tantissimo sesso» e ha indicato come possibile finestra di uscita il prossimo anno.

Per Tatum non si tratta della prima esperienza da autore. In passato ha pubblicato la serie per bambini dedicata a Sparkella, ispirata alla figlia Everly, avuta con l'ex moglie Jenna Dewan. Con titoli come «The One and Only Sparkella» e «The One and Only Sparkella and the Big Lie» ha raggiunto il primo posto nella classifica dei bestseller del New York Times.

Resta centrale anche la carriera cinematografica. Tra i suoi film più noti figurano «21 Jump Street», «Sotto assedio – White House Down» e «Foxcatcher – Una storia americana». Il prossimo progetto è «Avengers: Doomsday», in uscita a dicembre 2026, in cui tornerà a interpretare Gambit dopo «Deadpool & Wolverine».