Il Principe Alberto II di Monaco e Charlène Lynette Wittstock si sono sposati con rito civile il 1° luglio 2011. Il matrimonio in chiesa ha avuto luogo il giorno successivo. IMAGO/ABACAPRESS

Poco prima di sposare il principe Alberto II di Monaco, Charlène Lynette Wittstock è stata attanagliata dai dubbi. Ora il fotografo Julian Lennon ha rivelato ciò che la sposa gli ha confidato il giorno della cerimonia civile.

Bruno Bötschi Bruno Bötschi

Hai fretta? blue News riassume per te Il fotografo Julian Lennon ha recentemente pubblicato il suo primo libro fotografico «Life's fragile moments».

La copertina ritrae Charlène Lynette Wittstock, l'attuale principessa di Monaco.

Ora il 61enne fotografo e figlio maggiore del musicista dei Beatles John Lennon ha parlato alla rivista economica «Forbes» della creazione di questa immagine iconica. Mostra di più

Il 1° luglio 2011, Charlène Lynette Wittstock ha sposato il principe Alberto II di Monaco con una cerimonia civile. Il matrimonio in chiesa ha avuto luogo il giorno successivo.

Prima che l'ormai 46enne percorresse la navata e diventasse principessa di Monaco, Julian Lennon ha avuto il permesso di fotografarla durante i preparativi.

La sposa ha vissuto una girandola di emozioni durante questi due giorni, dato che il matrimonio avrebbe cambiato completamente la sua vita.

Poco prima della cerimonia civile, era seduta in una stanza d'albergo circondata da diversi assistenti, parrucchieri e stilisti. In quel momento, la Wittstock si rivolse a Lennon e gli parlò delle sue paure e dei suoi dubbi.

Charlène: «Jules, non so se posso farlo»

«Si sedette e si fissò allo specchio, sbalordita», ricorda Lennon nella rivista economica Forbes. «Poi si girò verso di me e disse: "Jules, non so se posso farlo"».

Julian Lennon ha avuto il permesso di accompagnare Charlène Lynette Wittstock con la sua macchina fotografica quando ha sposato il Principe Alberto II di Monaco il 1° luglio 2011. IMAGO/ABACAPRESS

Il figlio maggiore del musicista dei Beatles John Lennon non aveva capito cosa Charlène stesse dubitando in quel momento, e le chiese di nuovo: «Di cosa stai parlando?».

La risposta di Charlène: «Non posso. Non sono sicura di poter gestire le foto. Ci sono troppe distrazioni».

Quindi l'ex nuotatrice professionista sudafricana non dubitava del suo futuro marito o dell'amore in generale, ma i numerosi impegni che circondavano il matrimonio le stavano dando fastidio.

Lennon ha detto a Charlène: «Fammi fare la mosca»

Lennon, che è anche un amico di Charlène e vive a Monaco da oltre 30 anni, ha cercato di rassicurare la sposa. «Questo è un momento storico, lasciatemi essere una mosca sul muro», ha detto.

Poi è rimasto sullo sfondo, lasciando alla sposa il suo spazio ma continuando a fotografarla.

Quel pomeriggio Lennon scattò centinaia di foto. Gli piacque particolarmente un'immagine di Charlène che si guardava malinconicamente allo specchio.

Questa immagine ora adorna anche il suo primo libro fotografico «Life's fragile moments», recentemente pubblicato da TeNeues.

«Ho ritagliato le foto di Charlène in un certo modo e ho pensato: oh mio Dio, eccola. È la principessa Grace, sono gli anni '50», racconta Lennon della sua visione. «Così ho convertito tutte le immagini in bianco e nero».

E termina: «Le foto sembrano scattate molto tempo fa e non solo prima che Charlène diventasse principessa di Monaco».