Ecco il trailerCharlie Sheen racconta la sua verità in un documentario su Netflix
15.8.2025 - 13:00
L'ex star di «Due uomini e mezzo» si mette a nudo in «aka Charlie Sheen», tra eccessi, crolli e riscatto, dal 10 settembre su Netflix.
«Con sette anni di sobrietà, finalmente parlo delle cose che non ho mai affrontato pubblicamente», dichiara Charlie Sheen nel trailer del nuovo documentario.
Le sue parole condensano l'anima di «aka Charlie Sheen», una confessione a cuore aperto dopo anni sotto i riflettori.
Netflix pubblicherà il documentario in due parti il 10 settembre 2025, un giorno dopo l'uscita del suo memoir «The Book of Sheen».
Diretto da Andrew Renzi («Where's My Jet?»), il film attraversa la vita di Sheen: dalla fama come attore televisivo più pagato di sempre, alla caduta mediatica, fino alla risalita grazie alla sobrietà.
Interviste intime con Denise Richards, Jon Cryer, Sean Penn, Brooke Mueller, Heidi Fleiss, Chris Tucker, Ramon Estevez e persino il suo ex‑spacciatore aggiungono prospettive personali e dirette.
Il risultato è un ritratto sincero: un uomo imperfetto rovinato dall'auto‑distruzione, ma rivoluzionato dall'amore e dal perdono che lo circondano.