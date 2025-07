Charlize Theron: «A 50 anni mi godo il sesso più che a 20»

Charlize Theron a Roma (foto d'archivio). Keystone

L'attrice sudafricana Charlize Theron, ospite del podcast «Call Her Daddy», ha condiviso la sua esperienza di una sessualità più libera e soddisfacente mentre si avvicina ai 50 anni.

Nicolò Forni

Hai fretta? blue News riassume per te Charlize Theron ha raccontato nel podcast «Call Her Daddy» di vivere la sua sessualità in modo più appagante che in passato.

L’attrice ha sfatato i pregiudizi sulle donne single sopra i 40, rivendicando con ironia la libertà di non dover rendere conto a nessuno.

Prossima ai 50 anni, si gode la vita senza filtri - anche grazie a una recente avventura con un 26enne - mentre promuove il suo nuovo film «The Old Guard 2». Mostra di più

Charlize Theron, nota per la sua straordinaria bellezza e il suo atteggiamento schietto, ha recentemente partecipato al podcast «Call Her Daddy», dove ha discusso apertamente della sua vita sessuale. L'attrice, che compirà 50 anni il 7 agosto, ha rivelato di godersi il sesso più che mai.

Durante la conversazione con la conduttrice Alex Cooper, la star del cinema ha affrontato il tema della sessualità e di frequentarsi alla sua età: «Mi sto godendo il sesso come non ho mai fatto quando avevo 20, 30 anni», ha detto ridendo.

Ha anche affrontato i pregiudizi che circondano le donne single della sua età, affermando: «C'è questo preconcetto per cui se una come me è single è perché in me c'è per forza qualcosa che non va».

«Adoro non dover rendere conto a nessuno»

Theron, che non è attualmente in una relazione stabile, ha raccontato di apprezzare la libertà di non dover rendere conto a nessun uomo: «Adoro non dover rendere conto a nessun uomo. Sono in una fase di vita in cui posso dire: "Cavolo, voglio avere un orgasmo"».

Ha anche condiviso un aneddoto su un recente incontro con un ragazzo di 26 anni, descrivendolo come un'esperienza incredibile.

Attualmente, la donna è impegnata con il suo nuovo film d'avventura su Netflix, «The Old Guard 2», e sembra godersi appieno la vita mentre si avvicina al suo 50esimo compleanno.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.