L'attrice premio Oscar racconta come Jackson e August la tengano con i piedi per terra - anche dopo una scena d'azione mozzafiato.

Charlize Theron è una delle attrici più iconiche e premiate di Hollywood, ma in casa sua la star di «The Old Guard» non sembra godere dello stesso rispetto.

Ospite al «Jimmy Kimmel Live!», l'attrice ha svelato – tra il serio e il divertito – quanto poco i suoi due figli siano colpiti dalla sua carriera.

«I miei figli non hanno il minimo rispetto per me. È incredibile», ha raccontato. «Mi considero anche abbastanza umile, ma ogni tanto mi viene da dire: «Quel c***o di Oscar è proprio lì!». E loro... zero. Neanche uno sguardo».

La conferma definitiva arriva da un episodio recente, raccontato con l'ironia che da sempre la contraddistingue.

«Durante le riprese di «The Old Guard 2», ho girato una sequenza complicatissima su un elicottero vero, che mi scuoteva come uno straccio. Due settimane di riprese. Una cosa da stunt professionisti, e io ero tipo: «Wow, l'ho fatto davvero. È pazzesco"».

Poi arriva il colpo basso. «Ieri mia figlia guarda un poster di «Mission: Impossible» e dice: «È strano, lui sembra molto più figo di te mentre eri appesa all'elicottero». E io: «Ma IO ero appesa all'elicottero! Un minimo di credito?"».

«The Old Guard 2» debutterà su Netflix il 2 luglio, mentre il nuovo «Mission: Impossible – The Final Reckoning» con Tom Cruise uscirà nelle sale il 21 maggio.