Da adolescente Charlize Theron ha dovuto guardare sua madre sparare al padre, un alcolizzato e violento, per legittima difesa. Ora l'attrice di Hollywood ha parlato del dramma familiare e della sua triste infanzia.

Hai fretta? blue News riassume per te Il dramma familiare tiene ancora oggi occupata la mente di Charlize Theron, che all'età di 15 anni ha dovuto assistere a sua madre mentre sparava al padre violento per legittima difesa.

All'epoca il padre ha aperto il fuoco su di loro minacciandole: «Sparerò a entrambe stasera».

Oggi l'attrice di Hollywood si batte contro la violenza sulle donne, ma secondo la 48enne il suo impegno non è legato esclusivamente alla sua esperienza giovanile. Mostra di più

«Da giovane ho vissuto cose che ancora oggi non riesco a dimenticare», afferma Charlize Theron in un'intervista alla rivista «Town & Country».

All'età di 15 anni, l'attrice di Hollywood ha visto sua madre sparare al padre, un alcolizzato e violento, per legittima difesa. Nell'intervista la 48enne ricorda il dramma familiare del 1991.

Secondo la stella del cinema l'incidente è avvenuto nella casa dei suoi genitori a Johannesburg. Dopo che il padre ha fatto irruzione in casa senza preavviso e ha minacciato la figlia e la moglie con una pistola, le due donne si sono barricate nella stanza dei bambini.

«Sparerò a entrambe»

Con la minaccia «sparerò a entrambe stasera», suo padre Charles ha aperto il fuoco attraverso la porta. Ecco perché sua madre ha dovuto difendersi.

Oggi la star, madre anche lei di due figli, è fortemente impegnata nella lotta alla violenza contro le donne. Allo stesso tempo però, si difende anche da risposte troppo semplici: il suo attivismo non è legato esclusivamente alla sua esperienza giovanile.

«Penso che sia molto più complicato - ha detto Theron alla rivista - che avere una notte traumatica nella propria vita».

Anche senza questa terribile esperienza, la violenza di genere non è onnipresente solo nel suo Paese d’origine, il Sudafrica. «È difficile non esserne consapevoli, soprattutto come donna».

«Queste cose mi hanno davvero plasmato»

Crescere in uno Stato dove c'era l'apartheid, al politica di segregazione razziale, e assistere da giovane all'inizio dell'epidemia di AIDS negli anni '80 ha avuto un impatto altrettanto importante sulla sua vita.

«Queste cose mi hanno davvero plasmato – direi quasi più di questa notte nella mia vita», afferma l'attrice famosa.

All'epoca era una bambina e non si sapeva molto dell'HIV. «Avevo dieci anni e le persone intorno a me morivano e avevano paura». Non si è mai liberata di queste esperienze.

Oggi la celebre attrice di Hollywood cerca di migliorare l’assistenza medica e le opportunità educative e di combattere la violenza di genere in diversi Paesi africani con la sua organizzazione umanitaria Charlize Theron Africa Outreach Project (CTAOP), da lei fondata nel 2007.