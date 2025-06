Charlize Theron Covermedia

L'iconica attrice ha dovuto fare i conti con profili menzogneri e tendenziosi.

Charlize Theron ha abbandonato l'app di incontri per celebrità Raya, delusa dai profili falsi e poco veritieri.

Lo ha rivelato durante la sua apparizione a «Watch What Happens Live with Andy Cohen».

«Un'amica mi ha iscritta, sono andata a due appuntamenti e poi semplicemente ho smesso», ha confessato la 49enne.

Parlando degli uomini che incontrava sull'app, la Theron ha aggiunto: «Ogni tipo ha una foto di Burning Man e dice di essere CEO, ma di niente, o di essere un esperto di fitness. Poi li incontri e non sono niente di tutto questo, e lo dicono subito! E io mi dico: «Perché l'hai messo nel tuo profilo?"».

Riassumendo la sua esperienza su Raya, la star di «Mad Max: Fury Road» ha concluso: «No, non mi piace.»

La voce che Charlize Theron fosse su Raya è emersa per la prima volta lo scorso novembre, dopo la sua separazione dal modello Alex Dimitrijevic.

L'attrice sudafricana ha frequentato l'attore irlandese Stuart Townsend dal 2001 al 2009 e Sean Penn dal 2013 al 2015.

La Theron è madre di due figlie adottive, Jackson, di 11 anni, e August, di 9.

Ha partecipato allo show per promuovere il suo nuovo film d'azione, «The Old Guard 2», che debutterà su Netflix il 2 luglio.