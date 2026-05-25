Charlize Theron

L'attrice premio Oscar non affronta le scene più intense ai primi ciak: troppi pensieri per la testa.

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Paura, dubbi e continue riflessioni: per Charlize Theron l'inizio di un film resta sempre la parte più complicata.

Anche dopo un Oscar come miglior attrice per il film «Monster», la star sudafricana racconta che le servono settimane prima di entrare davvero nel personaggio.

«Vorrei rigirare le prime tre settimane di ogni film che faccio», ha raccontato in un'intervista al «New York Times».

«Sento che nelle prime tre settimane ho paura, continuo a pensare, penso troppo», ha spiegato l'attrice. «Recito e il tempo passa, ma non entro in quel flusso... Quel momento in cui non pensi più a niente e sei semplicemente lì».

Per questo motivo, Theron – che produce anche molti dei suoi progetti – evita di programmare subito le scene più drammatiche o emotivamente pesanti.

«Sì, di solito mi servono tre settimane, quindi provo a girare cose stupide il più a lungo possibile. Poi devi tirare fuori il coraggio e farlo», ha aggiunto.

Negli ultimi giorni Theron ha promosso il thriller survival «Apex», in cui interpreta un'avventuriera americana braccata da un serial killer nella natura selvaggia australiana. Nel film, disponibile su Netflix, recita accanto a Taron Egerton.

L'attrice apparirà presto anche nel nuovo kolossal di Christopher Nolan, il film «The Odyssey», in arrivo a luglio, mentre sta già lavorando al thriller «Tyrant» insieme a Julia Garner e Hudson Williams.