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L'attrice si racconta Charlize Theron contro i figli viziati: «Le mie figlie lavoreranno appena possibile»

Covermedia

4.5.2026 - 09:30

Charlize Theron
Charlize Theron

L'attrice premio Oscar racconta il suo approccio educativo: indipendenza economica e niente privilegi, nemmeno per l'auto dei 16 anni.

Covermedia

04.05.2026, 09:30

04.05.2026, 09:37

Charlize Theron mette le cose in chiaro: le sue figlie non cresceranno viziate e dovranno imparare presto il valore del lavoro. L'attrice di «Apex», oggi 50 anni, racconta nel podcast «Therapuss» di aver già spiegato a Jackson, 14 anni, e August, 11, che sarà fondamentale darsi da fare.

Nessuna scorciatoia, nessun privilegio: nemmeno un'auto nuova per il sedicesimo compleanno. «Prima di tutto, la tua prima macchina sarà una Datsun, perché la distruggerai», scherza parlando con il conduttore Jake Shane.

«Farai qualche errore, sei una neopatentata. Non iniziamo subito con una macchina bella... serve esperienza e bisogna guadagnarsela».

Theron, che ha adottato Jackson nel 2012 e August nel 2015, ha già iniziato a indirizzarle verso lavori concreti, anche a contatto con il pubblico: «Ogni volta che andiamo da Starbucks, dico: «Guarda... vedi quanto sono gentili? Devi essere così ogni mattina alle sei. Inizia a prepararti"».

Dietro il tono leggero, però, c'è un principio preciso: crescere figlie autonome: «È presto per dire cosa faranno nella vita», osserva. «Ma devono avere un lavoro che le mantenga. Non voglio sostenerle per tutta la vita».

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