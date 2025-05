Charlize Theron

L'attrice premio Oscar racconta la lavorazione estenuante del nuovo action girato in Australia: tra acrobazie senza imbracatura, paesaggi mozzafiato e un infortunio tenuto nascosto sotto un «boot» fashion.

Covermedia Covermedia

Charlize Theron si è fratturata un dito del piede durante le riprese del suo nuovo film d'azione «Apex», girato in Australia.

Lo ha rivelato lei stessa sul palco della presentazione Upfront di Netflix, raccontando al pubblico – con il suo solito tono ironico – quanto sia stato intenso e fisicamente impegnativo il set.

«È un miracolo che io sia qui oggi», ha detto sorridendo. «Apex è finito da appena una settimana, quindi sono ancora «fresca di montagna». Ho ancora della terra australiana sotto questa manicure perfetta, e il mio stivaletto nasconde un dito del piede fratturato. Potrei continuare all'infinito, ma non lo farò».

Nel film – che vede nel cast anche Taron Egerton ed Eric Bana – la Theron interpreta una scalatrice che si ritrova braccata nella natura selvaggia. Un ruolo estremo, affrontato con una fisicità da vera stuntwoman. «Ho fatto alcune scene d'azione senza imbracatura», ha raccontato. «Sono riuscita persino a superare le acrobazie di «The Old Guard 2», dove ero appesa a un elicottero. Per davvero».

Una delle esperienze più incredibili della sua vita

L'attrice ha descritto le riprese come una delle esperienze più incredibili della sua vita: «Abbiamo girato in luoghi meravigliosi, immersi in fiumi spettacolari nel mezzo del nulla... terre davvero incontaminate».

Prima di presentare un'anteprima del film, ha scherzato con il pubblico: «Ma tornando a quando ho rischiato la vita... sono davvero orgogliosa di condividere un pezzetto di questo film mastodontico. E devo dire che sono stata fortunata a lavorare con un talento come Taron Egerton».

«Apex» non ha ancora una data di uscita ufficiale. «The Old Guard 2» debutterà su Netflix il 2 luglio.