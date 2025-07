Charlize Theron KEYSTONE

Il matrimonio di Jeff Bezos ha scatenato critiche da parte di Charlize Theron, che ha colto l'occasione per attaccare le politiche dell'amministrazione Trump, in particolare sui diritti delle donne e della comunità LGBTQIA+.

Igor Sertori

Hai fretta? blue News riassume per te Charlize Theron ha criticato il troppo opulento matrimonio di Bezos e Sànchez a Venezia.

Ironicamente, sul mancato invito ha detto: «È ok perché loro fanno schifo e noi siamo cool».

Sotto la scure della sudafricana anche l'amministrazione Trump: famiglie, diritti delle donne e delle persone LGBTQIA+ sempre più minacciati.

La 49enne ha fondato nel 2007 la Charlize Theron Africa Outreach Project per sostenere i giovani affetti da HIV e AIDS nel suo Paese. Mostra di più

Il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sánchez, celebrato a Venezia dal 26 al 29 giugno, ha suscitato un'ondata di commenti e polemiche.

Tra i tanti, Charlize Theron ha espresso la sua opinione durante un evento del suo «Africa Outreach Project», dichiarando ironicamente di non essere stata invitata: «È ok perché loro fanno schifo e noi siamo cool», come ha riportato «vanityfair.it».

Contro l'amministrazione Trump

L'attrice ha colto l'occasione per criticare le politiche dell'amministrazione Trump, sottolineando come le decisioni in materia di immigrazione abbiano avuto un impatto devastante sulle famiglie e come i diritti delle donne e delle persone LGBTQIA+ siano sempre più minacciati.

Il matrimonio di Bezos? Troppo opulento

Durante la cerimonia, che ha visto la partecipazione di celebrità come Kendall e Kylie Jenner, si sono svolte proteste contro l'opulenza dell'evento.

L'attrice ausdafricana, nota per il suo impegno sociale, ha fondato nel 2007 la «Charlize Theron Africa Outreach Project» per sostenere i giovani affetti da HIV e AIDS nel suo Paese.

Charlize Theron arriva alla quinta edizione del suo «Charlize Theron Africa Outreach Project Block Party» fondazione attiva in Sudafrica nell'aiuto ai milioni di giovani affetti da HIV e AIDS. KEYSTONE

Il matrimonio, costato circa 50 milioni di dollari, ha attirato critiche anche da altre personalità di Hollywood, che hanno espresso solidarietà a MacKenzie Scott, ex moglie di Bezos.

Nonostante le critiche, Bezos e Sánchez hanno celebrato il loro amore in grande stile, mentre fuori dall'Arsenale di Venezia 600 manifestanti esprimevano il loro dissenso.

La 49enne ha poi concluso il suo intervento sottolineando che le questioni di cui ha parlato non sono solo politiche, ma personali, e ha ringraziato il pubblico per il supporto in un momento in cui il mondo sembra affrontare sfide sempre più grandi.