Sul set Charlize Theron: «Un fotografo mi ha urlato contro per 15 ore»

Covermedia

22.2.2026 - 13:00

In un'intervista ad «AnOther Magazine», l'attrice ripercorre gli anni da modella e denuncia comportamenti abusivi sul set.

Charlize Theron ha condiviso un episodio scomodo legato ai suoi inizi.

Quando prima di Hollywood e dei grandi ruoli al cinema, c'erano le passerelle. L'attrice sudafricana, oggi cinquantenne, ha raccontato in una nuova intervista ad «AnOther Magazine» la vicenda vissuta durante la sua carriera da modella, iniziata a 16 anni dopo la vittoria di un concorso locale e proseguita tra Milano e gli Stati Uniti. «Ricordo un fotografo che mi urlò contro, sottoponendomi a un abuso verbale per circa 15 ore durante uno shooting, e io non mi sentivo più una persona», ha dichiarato Charlize Theron, spiegando di aver condiviso quell'esperienza anche con le figlie Jackson e August.

La protagonista di «Mad Max: Fury Road» sostiene che certe dinamiche non appartengano solo al passato. «Ho lavorato recentemente con un fotografo che si avvicinava in modo aggressivo e mi metteva le mani addosso per sistemarmi la camicia. Ho dovuto intervenire», ha aggiunto, sottolineando come l'industria abbia fatto progressi ma non abbastanza.

Nel colloquio, la star di «Atomic Blonde» riflette sui cambiamenti nel settore: «Abbiamo fatto passi avanti, ma per le donne è sempre quattro passi avanti e venti indietro». E ricorda come, agli inizi, l'unico modo per emergere fosse «essere il trofeo sexy».

Già nel 2019 aveva parlato di un incontro scomodo a Los Angeles, raccontando che un produttore «mi mise la mano sul ginocchio», ammettendo: «È incredibile, ma in quei momenti ti blocchi, non sai come reagire».

