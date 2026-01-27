  1. Clienti privati
In uscita a fine gennaio Charlotte Casiraghi pubblica il suo primo libro: «Sono spesso stata ridotta a privilegiata»

Gregoire Galley

27.1.2026

Charlotte Casiraghi, nipote del principe Alberto II di Monaco, ha pubblicato il suo primo libro da solista «La fêlure».
IMAGO/ABACAPRESS

Charlotte Casiraghi, nipote del principe Alberto II di Monaco, pubblica il suo primo libro da solista, «La fêlure» (Julliard), in uscita il 29 gennaio e presentato come una «indagine» letteraria e filosofica sulla fragilità della vita.

Agence France-Presse

27.01.2026, 19:32

«Questo libro non è un trattato, né una narrazione, tanto meno una confessione», afferma l'editore nel presentare l'opera di 380 pagine.

Appassionata di letteratura, Charlotte Casiraghi (39 anni) afferma di aver scritto «un'indagine vivace, letteraria e, mi auguro, scottante» sulle «piccole e grandi tragedie del nostro destino comune».

Per farlo, si ispira a personaggi, soprattutto scrittori, che hanno «segnato» la sua carriera, come Marguerite Duras, la poetessa Anna Akhmatova, il cantante J.J. Cale e il velista Bernard Moitessier.

Si basa in particolare su un racconto del romanziere americano Francis Scott Fitzgerald, che «osò dire ciò che molti tacciono: che una vita può essere distrutta dall'interno, senza eventi spettacolari o drammi visibili».

La spiegazione. L'improvvisa cicatrice di Alberto di Monaco: ecco cosa è successo davvero

«Ridotta a una vita di sogni e privilegi»

«Sono stata spesso ridotta a un'immagine patinata, a una vita di sogni e privilegi», scrive Charlotte nell'introduzione a «La fêlure», riferendosi alla copertura mediatica della famiglia reale monegasca.

E aggiunge: «Questo libro risponde indubbiamente a un bisogno di strappare questa superficie, di non essere più percepita come una funzione disincarnata o un'astrazione, anche se è tutt'altro che una confessione o un'occasione per consegnarmi agli eventi della mia vita senza arrossire e senza veli».

Presidente dei Rencontres philosophiques de Monaco, la figlia della principessa Carolina è coautrice nel 2018 di «Archipel des passions» (Seuil) con il filosofo Robert Maggiori, sulla «questione del sensibile».

