La famiglia reale britannica, con i principi George, Charlotte e Louis, ha partecipato alle celebrazioni del «VE Day» a Londra, segnando l'80esimo anniversario della fine della Seconda guerra mondiale. Tra momenti di compostezza e vivacità, le immagini della giornata sono diventate virali.

Hai fretta? blue News riassume per te La principessa Kate e il principe William sono tornati agli impegni pubblici partecipando alle celebrazioni per l’80esimo anniversario del «VE Day», insieme ai loro figli: il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis.

La parata a Londra ha coinvolto 1'300 militari e ha visto momenti teneri e vivaci da parte dei piccoli di casa, in particolare Louis.

La settimana prosegue con eventi commemorativi, tra cui un'installazione di papaveri, una messa e un concerto, mentre in città si festeggia con picnic e street party. Mostra di più

Dopo una pausa pasquale e un viaggio in Scozia per il loro anniversario di matrimonio, la principessa Kate e il principe William sono tornati ai loro doveri ufficiali. La coppia reale ha partecipato alle celebrazioni del «VE Day», che commemorano la fine della Seconda guerra mondiale.

Londra ha festeggiato in grande stile l'80esimo anniversario della fine del conflitto, con una parata che ha visto la partecipazione di 1'300 membri delle Forze armate. La famiglia reale ha assistito quasi al completo, con la presenza inaspettata dei giovani principi George, Charlotte e Louis.

Durante l'evento, i giovani hanno avuto l'opportunità di stringere la mano ad alcuni veterani presenti nella tribuna d'onore a Parliament Square. La parata si è poi snodata per le strade di Londra fino a Buckingham Palace.

Il piccolo Louis ha catturato l'attenzione

Stando a «Vanity Fair» la principessa Charlotte, che ha recentemente compiuto 10 anni, ha mostrato la sua solita compostezza, mentre il principino Louis, di 7 anni, ha attirato l'attenzione con la sua vivacità, ricordando lo zio, il principe Harry, da bambino.

Louis ha catturato l'attenzione del padre tirandolo per l'uniforme e ha mostrato segni di noia, un momento che è stato rapidamente ripreso dalle telecamere e condiviso sui social media. Nonostante la sua vivacità, il più giovane della famiglia non sarà presente a tutti gli eventi della settimana, che includono una serie di impegni per la famiglia reale.

Dopo la parata, la famiglia reale ha salutato dal balcone di Buckingham Palace, e re Carlo III ha ospitato un tè per i veterani, a cui ha partecipato anche il premier Keir Starmer.

Gli altri eventi della settimana

Oggi, martedì 6 maggio, la regina Camilla inaugura un'installazione di papaveri in ceramica alla Torre di Londra, visibile fino all'11 novembre. Giovedì 8, invece, la famiglia reale parteciperà a una messa all'Abbazia di Westminster e a un concerto all'Horse Guards Parade.

Nel frattempo in città sono stati organizzati street party e picnic per celebrare il VE Day, un evento che continua a portare un significato profondo.

