Chase Stokes Covermedia

L'attore di John B riflette sul finale di stagione di «Outer Banks» e guarda avanti: «Tagliamo il cordone prima di perdere la rotta».

Covermedia Covermedia

Chase Stokes affronta con sincerità il tramonto di «Outer Banks», la serie Netflix che lo ha consacrato internazionale nei panni di John B. Routledge.

Con la quinta e ultima stagione in arrivo nel 2026, Stokes conferma che cast e creatori sono pronti a dare un finale degno alla saga dei Pogues, evitando di «allungare il brodo» oltre il necessario.

In una recente intervista, l'attore ha spiegato: «Vogliamo che la storia finisca nel modo giusto, invece di trasformare quattro stagioni in nove e inseguire alieni o robe del genere. Tagliamo il cordone prima di perdere la trama». Queste parole, raccolte da People, sottolineano la volontà del cast di preservare l'integrità narrativa della serie e di chiudere l'arco dei personaggi con rispetto per il pubblico e per l'opera stessa.

Stokes ha ricordato anche momenti difficili legati all'inizio della sua carriera e l'importanza del supporto ricevuto dal co-creatore Jonas Pate, con cui lavorare sin dai provini è stato un punto di svolta. «Non sapevo cosa stessi provando, ma se fossi tornato sul set con quella stessa energia... sarebbe stato magico», ha raccontato, riflettendo sul proprio percorso umano e professionale.

La consapevolezza di chiudere un capitolo così significativo è evidente: «Outer Banks» non è solo un successo globale partito nel 2020, ma anche una palestra formativa per Stokes e i suoi colleghi. Per l'attore, il cast è diventato «una vera famiglia», legame che va oltre le riprese concluse a dicembre 2025 in Croazia e Sud Carolina.

Guardando al futuro, Stokes non nasconde le ambizioni creative: nel 2026 è atteso il suo debutto come regista e ha già anticipato «progetti molto intriganti» in fase di sviluppo, oltre all'impegno continuo nel mondo del cinema e della televisione.