«Che diavolo stanno facendo?», ecco come il commentatore della BBC giudica l'ESC svizzero

Un "anti-ospite": il commentatore della BBC Graham Norton ha giudicato la presentatrice dell'ESC Hazel Brugger. Foto: Keystone

Come è stato accolto all'estero l'ESC di Basilea? blue News ha seguito lo spettacolo sul canale della BBC, dove il commentatore Graham Norton ha fornito i suoi soliti commenti compiaciuti, le battute affascinanti e ha preso di mira la Svizzera.

Lukas Rüttimann

Hai fretta? blue News riassume per te La 69ma edizione dell'Eurovision Song Contest è stata seguita in tutto il mondo. L'organizzazione, lo spettacolo e il programma di supporto della Svizzera hanno ricevuto molti commenti positivi.

Ma ci siamo chiesti: come commenta l'importante emittente britannica BBC il fatto che la Confederazione sia il Paese ospitante?

La BBC è nota per i suoi commenti ironici e le sue battute, e la Svizzera ne ha risentito.

Il commentatore della BBC Graham Norton sperava soprattutto in una performance di Céline Dion, ma invano. Mostra di più

La 69ma edizione dell'Eurovision Song Contest si è rivelata anche quest'anno una gigantesca festa, sia sul posto che, cosa forse ancora più importante, sugli schermi di tutto il mondo.

La domanda per molti non era però solo chi si sarebbe portato a casa l'ambito trofeo, ma anche come si sarebbe comportata la Svizzera come Paese ospitante del più grande festival musicale del mondo sulla scena internazionale.

Per cercare di scoprire come è stato accolto all'estero l'ESC di Basilea, blue News ha seguito lo spettacolo sulla BBC. Chiunque conosca questa kermesse musicale sa che gli inglesi la celebrano in parte con una venerazione quasi settaria, anche anche con una satira decisamente amara.

Noto per i commenti ironici: Il commentatore della BBC Graham Norton. Immagine: BBC

Primo fra tutti a farlo è il commentatore Graham Norton, che non ha perso occasione per prendere in giro la Svizzera e Basilea con sottile scherno e humor britannico.

Le cartoline dalla Svizzera non piacciono a Norton

Norton avverte il pubblico, con il suo solito piglio asciutto, che alcuni artisti «hanno sicuramente avuto la peggio» con le cosiddette cartoline, ovvero i brevi filmati che precedevano la loro esibizione.

Come esempio, cita il cantante estone Tommy Cash costretto a pattinare in una sala disadorna di Basilea. Norton commenta: «Pattinare a Basilea? Non c'è da stupirsi», non cercando nemmeno di nascondere il suo disappunto.

Ma non è stato di certo il suo primo e ultimo colpo all'estetica turistica svizzera.

La BBC ha criticato la presentazione della Svizzera attraverso le "cartoline" degli artisti, qui per l'Estonia. Immagine: Screenshot BBC

In altre clip, la star della BBC ha lasciato intendere che avrebbe preferito un po' più di romanticismo pittoresco e meno colore locale di Basilea: «Almeno la Gran Bretagna ha avuto una cartolina decente. Ci hanno persino permesso di andare sulle Alpi».

Michelle Hunziker: incubo nelle prove, sorpresa nel live show

Graham Norton è noto - e amato - per consigli come questo. Per decenni, il britannico ha coltivato il suo ruolo di commentatore ironico e affascinante per un concorso che, come tutti sappiamo, non è mai solo musica.

L'attuale commentatore della BBC è considerato il maestro dell'asprezza dell'ESC: amorevolmente caustico, incisivo e sempre alla ricerca di momenti assurdi tra la ballata balcanica e la macchina del vento.

Michelle Hunziker con la sua performance vocale all'ESC di Basilea. Foto: Screenshot BBC

Norton serve una vera e propria delizia quando parla di Michelle Hunziker, nel momento in cui la presentatrice ticinese prende il microfono e canta il classico italiano «Volare». Norton è visibilmente stupito: «Molto meglio di quanto temessi».

Perché durante le prove, rivela, si era profilato un «incubo». Le cose che si fanno per la pace in Europa.

Il dramma di Céline Dion: «Il sogno infranto»

La star della BBC prende poi quasi sul personale un'altra omissione: durant il tributo alle ex leggende svizzere dell'ESC sembra che Céline Dion stia per apparire sul palco. Un enorme cubo LED, un allestimento da stadio sovradimensionato: tutto grida «Ne partez pas sans moi».

Ma niente, è stato solo un falso allarme. Céline non si vede.

Per la BBC sembrava Céline Dion, ma era solo una grande festa: l'ESC nello stadio St. Jakobpark Foto: Screenshot / BBC

Norton quasi crolla: «Niente Céline? Dai, cosa stanno facendo!». Poi, con molto pathos: «Non verrà. È tutto finito. Il sogno è infranto».

Tanti elogi a Paola, Sandra Studer e Hazel Brugger

Ma questo commento non va preso troppo sul serio, proprio come certe performance musicali di ieri sera.

Ma Norton non ha comunque nemmeno lesinato elogi, descrivendo Basilea come «una città molto bella e molto ricca» e affermando che la Svizzera ha offerto il miglior spettacolo di bandiere nella storia dell'ESC: «Gli svizzeri sanno sventolarle molto bene».

Anche Sandra Studer («Canta benissimo e sta ancora in quel vestito del 1991 - Michelle sarebbe invidiosa») e Paola Felix («È ancora bellissima») hanno ricevuto i complimenti britannici.

Secondo la BBC, gli svizzeri sono in grado di sventolare le bandiere e di soffiare negli alfoni. Foto: Screenshot / BBC

Hazel Brugger, invece, ha quasi ricevuto un riconoscimento: «Ho imparato ad apprezzarla questa settimana, è meravigliosa, una specie di anti-hostess».

Conclusione: la Svizzera ha fatto centro, con un grande spettacolo, tanta passione e qualche pattino di troppo.

Perché se finisci sulla BBC, devi aspettarti delle battute. E si può essere felici quando vengono servite con molto umorismo ironico, come nel caso di Graham Norton.