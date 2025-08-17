Emma Watson per ora rimane lontana dalle telecamere. Imago

Dal 2019 Emma Watson non appare sul grande schermo, ma la sua vita è tutt'altro che ferma. Attualmente si dedica agli studi a Oxford e al successo del gin Renais, lanciato con il fratello Alex, che ha recentemente raggiunto il mercato spagnolo.

Hai fretta? blue News riassume per te Emma Watson ha messo in pausa la carriera cinematografica dal 2019 per dedicarsi allo studio, all'imprenditoria e alla creatività personale.

Ha intrapreso un percorso accademico a Oxford, debuttato alla regia con «Prada» e lanciato con il fratello il gin sostenibile «Renais».

Pur mantenendo la riservatezza, Watson non esclude un ritorno al cinema, ma solo con progetti in cui possa avere un ruolo creativo attivo. Mostra di più

Emma Watson, nata a Parigi nel 1990, ha recentemente festeggiato il suo 35° compleanno. L'attrice è lontana dal cinema dal 2019, quando ha recitato in «Piccole donne» di Greta Gerwig. Da allora, ha scelto di concentrarsi su altri aspetti della sua vita, tra cui l'istruzione e l'imprenditoria.

Nel 2023, Watson ha iniziato un master in scrittura creativa all'Università di Oxford, un'esperienza che l'ha portata a intraprendere un dottorato di ricerca.

La sua passione per l'istruzione è stata una costante, nonostante gli impegni cinematografici che in passato le hanno impedito di frequentare l'università subito dopo il liceo. Dopo un anno sabbatico, si è iscritta alla Brown University, dove ha studiato Letteratura inglese, laureandosi in cinque anni a causa delle pause necessarie per la carriera di attrice.

Come raccontato da «Vanity Fair», la decisione di prendersi una pausa dal cinema è stata influenzata anche dal desiderio di avere maggiore controllo creativo.

In un'intervista al «Financial Times» nel 2023, Watson ha espresso il suo disagio nel dover promuovere progetti su cui aveva poco controllo. Ha trovato difficile essere il volto di film che non rispecchiavano completamente il suo punto di vista.

Prova da regista

Durante la pausa dal cinema, Watson ha esplorato nuove opportunità creative. Nel 2022, ha debuttato come regista con un cortometraggio per la campagna del profumo Paradoxe di «Prada Beauty». Inoltre, nel 2024 è diventata il volto della collezione Re-Nylon di Prada, realizzata con nylon riciclato.

L'impegno di Watson per la moda sostenibile risale alla sua adolescenza, quando ha collaborato con People Tree. Nel 2020, è entrata nel Consiglio di amministrazione di Kering, guidando il comitato per la sostenibilità, incarico che ha lasciato nel 2023 per tornare agli studi.

Gin col fratello

Nel 2023, Watson ha intrapreso un'avventura imprenditoriale con il fratello Alex, lanciando il gin Renais. Questo progetto è profondamente legato alle radici famigliari, poiché il gin è prodotto con uve dei vigneti di famiglia in Borgogna. Watson ha dichiarato di essere orgogliosa di riciclare le uve per ridurre lo spreco e creare qualcosa di nuovo.

Il gin Renais ha ricevuto un investimento significativo per espandersi in oltre dieci paesi, tra cui gli Stati Uniti e la Spagna. Watson ha curato personalmente il design artistico delle edizioni speciali e la regia degli spot pubblicitari.

Nonostante la sua riservatezza, Watson è stata recentemente fotografata mentre partecipava a una tradizione di Oxford, facendo da timoniere in una squadra di canottaggio femminile.

La sua ultima relazione nota è stata con Brandon Green, ma Watson ha sempre sottolineato l'importanza della sua indipendenza, coniando il termine «self-partnered» per descrivere la sua condizione di single felice.

Quando un nuovo film?

Il ritorno della 35enne al cinema è ancora incerto, ma ha dichiarato a Vogue che la pausa non è un ritiro definitivo. Si immagina di tornare a recitare in progetti in cui potrebbe avere un ruolo creativo significativo.

Recentemente è stata avvistata al Festival di Cannes e si vocifera che potrebbe interpretare la prossima Bond girl, anche se il suo percorso professionale sembra orientato verso altre direzioni.

