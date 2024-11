Checco Zalone

Dopo quasi vent'anni insieme e due figlie, il comico pugliese Checco Zalone e la compagna Mariangela Eboli si dicono addio, e con la separazione personale arriva anche la rottura sul piano lavorativo.

Covermedia

Checco Zalone e Mariangela Eboli hanno ufficializzato la fine della loro relazione all'inizio dell'estate 2024, ma la loro storia non si conclude solo a livello sentimentale.

La Eboli, storica compagna di Zalone e madre delle figlie Gaia e Greta, è stata anche amministratrice unica della Mlz, la società che gestisce gli spettacoli dell'attore. Dopo la separazione, Zalone ha preso la decisione di revocare il ruolo della Eboli, con un'indennità di 30.000 euro come compensazione per il mancato preavviso.

Nel corso degli anni, la Eboli aveva partecipato a diversi progetti artistici del comico, comparendo anche in piccoli ruoli in alcuni dei suoi film. La loro unione, sempre mantenuta lontano dai riflettori per volere di Zalone, è stata ora oggetto di indiscrezioni, che suggeriscono anche un presunto flirt del comico con Virginia Raffaele, voce che però entrambi continuano a smentire.

Con la decisione di interrompere la collaborazione, Zalone sembra voler chiudere definitivamente ogni legame col passato, sia a livello personale che professionale, in linea con la sua proverbiale riservatezza.

