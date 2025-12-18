Checco Zalone

Ieri, mercoledì, in prime time, Checco Zalone è apparso a sorpresa su tutte le reti Mediaset con un videomessaggio natalizio in stile discorso del Presidente della Repubblica: una gag che diventa il lancio ufficiale del nuovo brano «Prostata enflamada».

Covermedia Covermedia

Un'irruzione televisiva studiata al secondo che trasforma uno dei momenti più solenni del palinsesto in un'operazione comica e musicale.

Mercoledì sera alle ore 21.00, Checco Zalone è apparso a sorpresa su tutte le reti Mediaset con un messaggio di auguri natalizi che richiama, e subito ribalta, il tradizionale discorso del Presidente della Repubblica.

«Cari italiani buonasera a tutti e auguri di Natale», esordisce Checco, all'anagrafe Luca Medici, anticipando con autoironia le possibili accuse di autopromozione.

«Qualche maligno penserà che sono qui per fare pubblicità al film che esce il 25 dicembre», dice, per poi liquidare i critici con una battuta: «Se non vi piace cambiate canale... tanto ci sto sempre io».

In contemporanea su tutte le reti Mediaset

Il videomessaggio va in onda in contemporanea su Canale 5, Italia 1, Rete 4 e su tutte le altre reti del gruppo Mediaset, da Iris a Cine34, passando per TgCom24 e Focus, trasformando l'operazione in un vero evento televisivo.

Dallo studio di missaggio, Zalone ironizza anche sulla portata dell'apparizione: «Mi hanno dato tre reti Mediaset unificate... vedi come sono fregati questi qui». E non manca la stoccata istituzionale: «Non è mai successo a nessuno... Mattarella? Che film fece questo qui?».

Il cuore dell'incursione è però musicale. La gag introduce il lancio del nuovo brano «Joaquin Cortison presenta Prostata enflamada», già disponibile online, accompagnato da un videoclip diretto da Gennaro Nunziante, storico collaboratore di Zalone e regista dei suoi primi quattro film, oltre che di «Buen Camino», la nuova commedia in uscita nelle sale il 25 dicembre e distribuita da Medusa Film.

Nel video Zalone veste i panni di Joaquin Cortison, con camicia rossa e capelli lunghi raccolti, e canta versi volutamente sopra le righe, giocando con lo spagnolo maccheronico e l'umorismo corporeo che da sempre caratterizza il personaggio. «È un regalo alle donne e alla loro pazienza», scherza prima di lasciare spazio alla canzone.