Cher

La diva svela i retroscena del suo matrimonio con Sonny Bono nel nuovo libro. Tra accuse di manipolazione e controllo, emergono dettagli scioccanti.

Covermedia

Hai fretta? blue News riassume per te Cher ha accusato il suo ex marito, Sonny Bono, di averle sottratto i guadagni durante il loro matrimonio.

La cantante ha rivelato le sue affermazioni al New York Times mentre promuoveva il suo nuovo libro, «Cher: The Memoir».

«Mi ha preso tutti i soldi», ha dichiarato la 78enne. «Pensavo semplicemente: «Siamo marito e moglie. Metà delle cose sono sue, metà sono mie». Non mi era mai venuto in mente che potesse esserci un'altra strada». Mostra di più

Cher ha accusato il suo ex marito, Sonny Bono, di averle sottratto i guadagni durante il loro matrimonio. La cantante ha rivelato le sue affermazioni al New York Times mentre promuoveva il suo nuovo libro, «Cher: The Memoir».

«Mi ha preso tutti i soldi», ha dichiarato la 78enne. «Pensavo semplicemente: «Siamo marito e moglie. Metà delle cose sono sue, metà sono mie». Non mi era mai venuto in mente che potesse esserci un'altra strada».

Secondo Cher, Bono aveva creato una società chiamata Cher Enterprises, di cui deteneva il 95%, lasciando il restante 5% al suo avvocato. «Ancora oggi vorrei solo chiedergli: «Son, in quale momento della giornata hai deciso: 'Sì, sai cosa? Prenderò i suoi soldi'?"», ha aggiunto.

La coppia si incontrò nel 1961

La coppia si incontrò nel 1961, quando Cher aveva 16 anni e Bono 27. Prima di diventare una coppia, lei lavorava come sua governante. Si sposarono nel 1964, si separarono nel 1972 e divorziarono definitivamente nel 1975.

Durante il loro rapporto, pubblicarono brani di successo come «Baby Don't Go» e «I Got You Babe», parteciparono a show televisivi come «The Sonny & Cher Comedy Hour» e «The Sonny & Cher Show», ottennero due nomination ai Grammy e vendettero oltre 40 milioni di dischi.

Nel libro, Cher racconta come il successo cambiò il marito, descrivendolo come autoritario e manipolatore, spesso ostacolandola anche nella vita sociale.

«Un mattino mi svegliai presto, verso le cinque, e pensai: «Non lo farò più. Lo lascerò"», ha confessato Cher. «Iniziai a mettere in atto un piano così rischioso che ancora oggi non so come abbia avuto il coraggio di farlo».

Covermedia