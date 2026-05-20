Anche a 80 anni Cher continua a fare notizia, ultimamente con la sua apparizione al Met Gala di quest'anno a New York e le voci di un possibile matrimonio. EPA/SARAH YENESEL

Cher non ha mai voluto essere solo una cantante o un'attrice. Voleva essere famosa. Molto prima che i social media trasformassero l'attenzione in un modello di business, aveva capito come funzionava la visibilità. Oggi, 20 maggio, l'artista compie 80 anni e continua a fare notizia.

Vania Spescha Vania Spescha

Hai fretta? blue News riassume per te Cher non ha mai voluto essere solo una cantante o un'attrice. Voleva essere visibile, a tutti i costi.

Con i look audaci dello stilista Bob Mackie, l'attrice statunitense ha lasciato il segno nel glamour della cultura pop.

Con l'album «Believe», Cher ha reso l'Auto-Tune famoso in tutto il mondo alla fine degli anni '90 e ha avuto un impatto duraturo sul pop moderno.

Anche a 80 anni l'artista continua a fare notizia, ultimamente con la sua apparizione al Met Gala di New York e le voci di un possibile matrimonio. Mostra di più

Cher ha realizzato ciò che sognava da bambina. «Volevo solo essere famosa», ha detto la cantante in febbraio quando ha ricevuto il Grammy Lifetime Achievement Award.

Stava ripetendo ciò che aveva già detto nel libro «Cher. The Autobiography, Part One». Di come da bambina si sia seduta al cinema, abbia visto il film «Dumbo» e abbia improvvisamente capito: «Voglio essere famosa».

Oggi, 20 maggio, l'artista compie 80 anni e il fatto che sia riuscita a mantenere il suo status di superstar internazionale per così tanti anni ha molto a che fare con la sua ambizione infantile, che ha perseguito con costanza.

E la cantante sapeva esattamente cosa avrebbe richiesto: massima attenzione.

Oggi influencer e star dei reality prosperano trasformando l'attenzione in successo e facendo carriera. Cher la pensava già così negli anni '50, molto prima che esistessero Instagram, TikTok o addirittura un termine per definirli.

L'arte di essere imperdibili

La cantante ha capito presto che il talento da solo non bastava. Bisognava distinguersi. Mentre le altre star volevano mimetizzarsi, lei prediligeva abiti trasparenti, costumi piumati e look che non si dimenticavano.

Cher e lo stilista Bob Mackie si sono incontrati alla fine degli anni '60 e insieme hanno creato alcuni dei look di scena più iconici della storia del pop.

Gran parte di queste immagini diventerebbero immediatamente virali oggi. È proprio qui che Cher ha precorso i tempi: non si è mai limitata a esibirsi, ma si è assicurata che tutti la guardassero.

Cher con un costume dello stilista Bob Mackie durante il suo Farewell Tour nel maggio 2004 alla Wembley Arena di Londra. KEYSTONE/EPA

«O rinnovarsi o morire»

La maggior parte delle star mondiali ha una sola fase di grande successo. Cher ne ha avute diverse.

Negli anni '60 è diventata una pop star hippie insieme a Sonny Bono e in seguito ha dominato la televisione americana con il programma «Sonny & Cher Comedy Hour».

La prima reinvenzione è seguita negli anni '80: successi rock e pop come «If I Could Turn Back Time», oltre a film hollywoodiani come «Stregata dalla luna», per il quale ha vinto un Oscar nel 1988.

E quando molti avevano già dato per spacciata la sua carriera, alla fine degli anni '90 ha fatto un nuovo ritorno con «Believe».

La canzone l'ha resa nuovamente una star mondiale e ha avuto un impatto duraturo sul pop moderno con il suo sorprendente effetto Auto-Tune.

A più di 50 anni ha ottenuto un altro successo mondiale e ha dimostrato che non si limita a seguire le tendenze, ma le plasma. Mentre altre star conservano la loro immagine, Cher la cambia continuamente.

Le sue debolezze sono diventate la sua forza

L'americana non corrisponde all'immagine classica di una pop star. La sua voce profonda è stata a lungo considerata troppo scura, il suo comportamento insolito. Soffriva anche di dislessia e di paura del palcoscenico.

Da giovane cantante, spesso non voleva esibirsi da sola, motivo per cui Sonny Bono inizialmente si esibiva con lei sul palco.

Ma è stato proprio questo a renderla inconfondibile. La sua voce non era perfettamente omogenea, ma immediatamente riconoscibile.

Questo è stato evidente fin da subito, ad esempio quando Sonny e Cher eseguirono «I Got You Babe» all'«Ed Sullivan Show» nel 1965.

Sebbene si siano esibiti insieme, l'attenzione era sempre rivolta a Cher: la sua voce, il suo carisma e la sua presenza davanti alla telecamera.

La nascita della superstar moderna

Oggi gli artisti costruiscono la loro carriera non solo attraverso la musica o i film, ma anche grazie alla personalità, ai titoli dei giornali e alla costante visibilità.

Questo è esattamente ciò che Cher aveva capito decenni prima. Ha fatto della sua vita privata, delle sue relazioni, del suo look e delle sue esibizioni un argomento di discussione tanto quanto la sua musica.

Che si trattasse di abiti di scena audaci, di chirurgia estetica o di partner più giovani, la cantante non si è mai nascosta al pubblico, lo ha usato. Così facendo, è diventata qualcosa che oggi sembra del tutto normale.

Una superstar famosa non solo per il suo lavoro, ma per la sua intera personalità.

Ecco perché è ancora attuale

Molte leggende della musica a un certo punto diventano nostalgiche. Non Cher.

Ancora oggi fa dichiarazioni politiche, commenta i dibattiti sociali sui social media e riesce a essere un argomento di conversazione, spesso ben oltre l'industria musicale.

Alexander «AE» Edwards e Cher vivono insieme da circa quattro anni. IMAGO/APress

Di recente è balzata nuovamente agli onori della cronaca quando ha partecipato al Met Gala. Allo stesso tempo, si sono diffuse le voci di un possibile matrimonio con il suo compagno Alexander «AE» Edwards, di 40 anni più giovane di lei.

Molte icone appartengono a una certa epoca. Cher appartiene ancora al presente. Forse è proprio qui che risiede il suo più grande talento: non è mai rimasta la stessa.

Tre film classici con Cher

«Mamma Mia! Ci risiamo»

In «Mamma Mia! Ci risiamo» Cher fa un ingresso in grande stile nei panni dell'affascinante Ruby Sheridan. E porta ancora più glamour e nostalgia nell'isola greca con la hit degli ABBA «Fernando».

Mamma Mia! Ci risiamo Film/Musical ∙ US 2018 ∙ blue Video Noleggiare su tv.blue.ch tv.blue.ch



«Stregata dalla luna»

In «Stregata dalla luna» Cher si innamora del fratello del suo fidanzato, interpretato da Nicolas Cage. Per questa commedia romantica ha vinto l'Oscar come miglior attrice protagonista nel 1988.

Stregata dalla luna Film/Comedy ∙ US 1987 ∙ blue Video Noleggiare su tv.blue.ch tv.blue.ch



«Le streghe di Eastwick»

Ne «Le streghe di Eastwick» Cher interpreta una delle tre donne che ne hanno abbastanza degli uomini della loro cittadina, fino a quando non compare improvvisamente un misterioso seduttore. Ciò che inizialmente sembra libertà e passione si trasforma sempre più in un gioco pericoloso.