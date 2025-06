Cher

L'uomo è fuori pericolo e sta ricevendo le migliori cure possibili. La popstar è concentrata sulla sua salute: «Sta facendo tutto il possibile per aiutarlo».

Covermedia Covermedia

Elijah Blue Allman, figlio di Cher e del defunto Gregg Allman, è stato ricoverato d'urgenza sabato in un ospedale di Joshua Tree, in California, a seguito di un'overdose.

A riportarlo è «TMZ», secondo cui il 48enne «è stato fortunato a sopravvivere» e si trova ora sotto «le migliori cure possibili».

Fonti vicine alla famiglia hanno riferito al sito statunitense che la cantante di «Believe» è completamente concentrata sul benessere del figlio: «Sta facendo tutto ciò che è in suo potere per aiutarlo a ricevere l'assistenza necessaria».

La natura delle sostanze assunte non è stata resa nota. Elijah ha una lunga storia di dipendenze, iniziata – come dichiarò lui stesso in un'intervista del 2014 – all'età di 11 anni.

Nel 2023 Cher aveva presentato richiesta per una tutela finanziaria temporanea sul figlio, citando «gravi problemi di salute mentale e abuso di sostanze». La richiesta è stata poi ritirata nel settembre 2024.

Elijah Blue Allman è attualmente in fase di divorzio dalla moglie Marieangela King, come confermato da documenti legali consultati da «Page Six», la sezione di gossip del New York Post.