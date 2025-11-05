  1. Clienti privati
Ecco chi è Cher parla del fidanzato: «Abbiamo 40 anni di differenza, ma ci divertiamo da matti»

Covermedia

5.11.2025 - 13:00

Alexander Edwards & Cher
Alexander Edwards & Cher

La diva di «Believe» racconta la sua relazione con il produttore musicale Alexander «AE» Edwards, 39 anni, e risponde con ironia a chi critica il loro amore.

Covermedia

05.11.2025, 13:00

05.11.2025, 13:06

Cher ha parlato della sua relazione con Alexander «AE» Edwards, di 40 anni più giovane, durante un'intervista a Gayle King nel programma «CBS Mornings».

Ospite per presentare la sua nuova linea di gelati artigianali, la cantante di «Believe» si è lasciata andare a riflessioni più intime: «Ridiamo sempre, sai? Lo amo. Lo trovo bellissimo e davvero talentuoso. È una delle persone più dotate che abbia mai incontrato». 

Quando la conduttrice le ha chiesto cosa pensasse delle critiche, la risposta è arrivata diretta: «Non stanno vivendo la mia vita. Nessuno sa cosa succede tra noi, ma noi ci divertiamo un mondo».

 L'artista ha anche raccontato del suo rapporto con il figlio di sei anni di Edwards, nato dalla relazione con la modella e star televisiva Amber Rose. «È intelligente, divertente, una vera delizia», ha detto sorridendo. «Un tempo pregavo Dio dicendo: «Dammi un bambino piccolo e un uomo». E alla fine ho avuto esattamente quello che chiedevo». 

Cher aveva già parlato della differenza d'età nel 2022, durante un'apparizione a «The Kelly Clarkson Show»: «Sulla carta sembra assurdo», aveva ammesso. «Ma nella vita reale andiamo d'accordo. È fantastico, e non attribuisco agli uomini qualità che non meritano».

