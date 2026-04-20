Cher

La cantante chiede di nuovo il controllo delle finanze di Elijah Blue Allman dopo un peggioramento delle sue condizioni.

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Cher torna a chiedere la tutela legale del patrimonio del figlio Elijah Blue Allman, riaprendo una battaglia familiare già affrontata in passato.

La star di «Believe» aveva già presentato una richiesta di tutela temporanea nel dicembre 2023, sostenendo che il figlio, 49 anni, non fosse in grado di prendersi cura di sé né di gestire le proprie finanze a causa di presunti problemi di dipendenza.

La richiesta era però stata respinta dal team legale di Allman, che lo aveva definito «sobrio e lucido», portando Cher a ritirare volontariamente la petizione nel settembre 2024.

Ecco dove sarebbe Elijah Blue Allman

Ora, dopo una serie di arresti, la cantante torna alla carica chiedendo al tribunale di nominare un amministratore temporaneo, il fiduciario Jason Rubin, per gestire le finanze del figlio.

Nei documenti depositati presso la Corte Superiore di Los Angeles si legge che «la vita di Elijah Allman è peggiorata significativamente» rispetto alla precedente richiesta.

Secondo gli atti, Allman si troverebbe in custodia in un ospedale psichiatrico nel New Hampshire, dove sarebbe ricoverato nel tentativo di essere dichiarato idoneo ad affrontare accuse penali in due diverse contee, tra cui furto con scasso, danneggiamento, aggressione e violazione della libertà su cauzione.

Il figlio non avrebbe «alcuna capacità di gestire il denaro»

I documenti, riportati da Page Six, indicano inoltre che Allman riceverebbe circa 110.000 euro l'anno da un fondo istituito dal padre, il compianto Gregg Allman.

Tuttavia secondo la denuncia, l'uomo spende rapidamente il denaro «senza considerare le proprie responsabilità o il proprio benessere».

Il team legale di Cher sostiene che il figlio «non abbia alcuna capacità di gestire il denaro» e che lo utilizzi «quasi esclusivamente» per droghe, hotel di lusso e limousine, citando gravi problemi di salute mentale e dipendenza.

La nuova richiesta arriva dopo due arresti avvenuti nel giro di tre giorni nel New Hampshire: il primo, a fine febbraio, per violazione di proprietà, aggressione e disturbo della quiete in una scuola; il secondo, il 1° marzo, per furto con scasso e danneggiamento in un'abitazione privata.