Cher

Durante l'evento «Bold Luxury: The Limelight Edit» sono stati venduti all'asta abiti e accessori un tempo appartenenti a star come Cher, Britney Spears e Marilyn Monroe.

Covermedia Covermedia

Il famoso abito osé indossato da Cher nel video «If I Could Turn Back Time» è stato venduto per la sbalorditiva cifra di 162.500 dollari, più del doppio del suo valore stimato, in un'asta a Beverly Hills.

Il vestito, disegnato dal leggendario maestro di moda Bob Mackie, è stato indossato dalla cantante nel video della hit del 1989. Da allora, il look sexy è diventato uno dei più riconoscibili nella storia della cultura pop.

La vendita del completo, che presenta una tuta nera trasparente con elaborate decorazioni, è stato il momento clou dell'evento «Bold Luxury: The Limelight Edit» di Julien's Auctions, attirando offerte da collezionisti di tutto il mondo.

Le altre vendite di spicco

Tenutasi al The Peninsula Beverly Hills, durante l'asta sono stati venduti all'incanto oltre 200 articoli, tra cui pezzi rari un tempo posseduti e indossati da Marilyn Monroe, Britney Spears e altre icone di Hollywood.

Tra le altre vendite di spicco anche un vestito burlesque disegnato da Bob Mackie e indossato da Britney Spears nel 2001: per il capo sono stati sborsati 78mila dollari, una cifra ben 13 volte superiore rispetto alla stima originale di circa 6.000 dollari.

Un abito indossato da Marilyn Monroe in una conferenza stampa del 1960 per «The Misfits» ha raggiunto quota 78.000 dollari, dimostrando il fascino incrollabile dei cimeli vintage di Hollywood.

Tra i momenti salienti anche la vendita di un paio di jeans indossati da Monroe nel film del 1954 «La magnifica preda», venduto per 52.000 dollari. Facevano parte di una collezione privata appartenuta ai magnati della moda Dee e Tommy Hilfiger.