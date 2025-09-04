Frankenstein Oscar Isaac interpreta il brillante scienziato Victor Frankenstein. Immagine: © Netflix Il suo obiettivo è creare nuova vita da corpi umani morti. Immagine: © Netflix Il mostro è interpretato dalla stella nascente Jacob Elordi. Immagine: © Netflix Elizabeth (Mia Goth) fa girare la testa sia a Victor che al mostro. Immagine: © Netflix Frankenstein Oscar Isaac interpreta il brillante scienziato Victor Frankenstein. Immagine: © Netflix Il suo obiettivo è creare nuova vita da corpi umani morti. Immagine: © Netflix Il mostro è interpretato dalla stella nascente Jacob Elordi. Immagine: © Netflix Elizabeth (Mia Goth) fa girare la testa sia a Victor che al mostro. Immagine: © Netflix

Il tre volte premio Oscar Guillermo del Toro dimostra ancora una volta di essere un regista visionario. Il suo «Frankenstein» non solo riporta in vita i morti, ma anche la magia del cinema. Favoloso, terrificante e bellissimo.

Gianluca Izzo

Hai fretta? blue News riassume per te In «Frankenstein», Oscar Isaac interpreta il brillante ed egocentrico scienziato Victor Frankenstein, che dà vita a una nuova creatura (Jacob Elordi) partendo da parti di corpi prese dalle persone morte.

Il meraviglioso dramma fantasy è stato diretto dal regista tre volte premio Oscar Guillermo del Toro («La forma dell'acqua»).

«Frankenstein» avrà probabilmente un ruolo importante anche ai prossimi Academy Awards.

L'uscita della produzione Netflix nei cinema svizzeri è prevista per il 23 ottobre. Mostra di più

Il regista messicano Guillermo del Toro sa come raccontare storie commoventi in modo altamente fantasioso e incantevole come nessun altro cineasta.

Per il suo dramma fantasy romantico e oscuro «La forma dell'acqua» ha vinto due Oscar, come «miglior film» e «miglior regista». Il suo ultimo lavoro, «Pinocchio», è stato premiato con l'Oscar per il «Miglior film d'animazione».

L'umanità, l'affetto e l'accettazione giocano un ruolo centrale in molti dei film del regista di successo.

Ma non si concentra solo sugli attributi positivi. Mostra senza sosta anche gli abissi umani, spesso inquietanti e grotteschi.

Melodramma emotivo con elementi horror

Questo vale anche per il suo ultimo lavoro. E fin dall'inizio: con «Frankenstein» del Toro ha già messo a segno il suo prossimo colpo di genio.

Il dramma fantasy fiabesco con elementi horror è favoloso sotto molti aspetti: nello stile narrativo, nel complesso design dei personaggi e nella realizzazione visiva.

I fan dei veri classici dell'orrore, invece, non avranno la meglio. I pochi momenti di paura non sono probabilmente sufficienti.

Lo stesso Del Toro considera il suo lavoro un film emotivo e lo descrive come un melodramma piuttosto che un horror.

«Frankenstein» racconta la sua storia da due prospettive: nella prima metà da quella del creatore e nella seconda metà da quella del mostro.

Oscar Isaac interpreta Victor Frankenstein, uno scienziato brillante ed egocentrico. Il suo rapporto disturbato con il padre e una grave perdita infantile sono in parte responsabili del suo impulso ossessivo a creare una nuova vita.

Mettendo insieme parti del corpo intatte di varie persone morte e collegandole attraverso un sistema nervoso artificiale, raggiunge l'impensabile: crea un nuovo essere, grande e forte, con la capacità di guarire incredibilmente velocemente.

La creatura (Jacob Elordi) può anche parlare, ma per il momento non vuole dire altro che «Victor».

Il che fa rapidamente arrivare al limite, la pazienza di Victor, che non ha tenuto conto nei suoi piani della cura di un bambino piccolo. Più assume caratteristiche umane, più aumenta l'avversione di Victor per la sua creatura.

Per Guillermo del Toro, «Frankenstein» è anche un film molto personale. Fin dall'infanzia è stato affascinato dal personaggio di culto, originariamente tratto dal romanzo di Mary Shelley del 1818.

Nel suo libro, l'autrice pone domande esistenziali e affronta anche il desiderio di affetto e accettazione.

Capolavoro visivo dall'effetto epico

del Toro riprende magnificamente questo aspetto nel suo film. Il suo mostro assume bellissimi tratti umani, mentre il suo creatore perde sempre più la sua umanità e diventa un maniaco del potere.

Oscar Isaac e Jacob Elordi sono straordinariamente bravi nel ritrarre questa relazione complicata.

Con Mia Goth e Christoph Waltz, anche i personaggi di supporto della famiglia Harlander, che sostengono Victor nelle sue imprese, sono interpretati in modo eccellente.

Dal punto di vista visivo, «Frankenstein» è un capolavoro, non c'è dubbio. L'intero arredamento e il set sono epici, dagli edifici a tutti i macchinari utilizzati per creare il personaggio. Anche la rappresentazione del mostro è altrettanto impressionante e regala momenti terrificanti.

Nonostante l'aspetto cupo e l'atmosfera misteriosa, la narrazione è sempre leggera come una favola, grazie anche all'entusiasmo del suo protagonista.

del Toro è un eccellente maestro di quest'arte, che era inconfondibile anche nei suoi ultimi film.

E il modo in cui esprime e interroga l'umanità nel suo film, messo in scena con fantasia, è unico in questa forma.

L'uscita di «Frankenstein» nelle sale svizzere è prevista per il 23 ottobre.