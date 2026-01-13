Chi è Tracey Amon, la donna al centro dei rumors su Emanuele Filiberto?

Emanuele Filiberto e Adriana Abascal non sono più una coppia. Imago

Nuove indiscrezioni accendono il gossip attorno a Emanuele Filiberto e a una possibile nuova frequentazione.

Hai fretta? blue News riassume per te Secondo «Oggi», Tracey Amon sarebbe la nuova figura vicina a Emanuele Filiberto.

Il principe avrebbe conosciuto la ricca ereditiera a New York durante un gala sabaudo.

L'entourage smentisce: nessun soggiorno negli USA, ma impegni tra Napoli e Ginevra. Mostra di più

Nuove voci agitano il mondo dei Savoia e della mondanità internazionale. Al centro delle indiscrezioni c'è Emanuele Filiberto, che secondo alcune ricostruzioni avrebbe voltato pagina nella sua vita sentimentale.

A rilanciare il sospetto è il settimanale «Oggi», che si interroga su un possibile legame con Tracey Amon, figura di spicco dell'alta società.

Le chiacchiere hanno iniziato a circolare con insistenza già alla fine di dicembre, in occasione della messa celebrata a Roma per commemorare l'anniversario della morte di Vittorio Emanuele III, scomparso il 28 dicembre 1947 ad Alessandria d'Egitto.

La cerimonia si è svolta nella basilica che ospita le spoglie di parte dei sovrani d’Italia e ha riunito esponenti dell’ambiente sabaudo.

Tracey Amon, donna molto facoltosa e vedova del magnate svizzero Maurice Alain Amon - deceduto durante le procedure di divorzio - avrebbe conosciuto Emanuele Filiberto nel dicembre 2024 a New York, durante un gala legato alla tradizione sabauda.

Alcune immagini li mostrano in atteggiamenti affettuosi. Stando a quanto riportato da «Dagospia», il principe avrebbe trascorso diversi giorni nella casa newyorkese della Amon senza farsi vedere in pubblico.

Tracey Amon com l'ex marito defunto. Imago

Una versione che, però, viene smentita dall'entourage del diretto interessato. Secondo quanto spiegato sempre a «Oggi» da Alessandro Santini, consigliere di Emanuele Filiberto.

Il 16 dicembre il principe non si trovava affatto nella Grande Mela, bensì a Napoli per la cerimonia dello scioglimento del sangue di San Gennaro, seguita da una visita a Caivano insieme a don Maurizio Patriciello.

Dopo la tappa campana, ha precisato Santini, il principe si sarebbe recato a Ginevra per impegni legati alla segreteria della Casa Reale.

Nessun soggiorno negli Stati Uniti, dunque, assicurano i suoi collaboratori. Anzi, sempre secondo Santini, per gennaio è già previsto un viaggio di lavoro a Barcellona, in Spagna, e non oltre Atlantico.

Le indiscrezioni restano tali, ma il gossip intorno alla vita privata del principe continua a far discutere.