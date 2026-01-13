  1. Clienti privati
Il dopo Adriana Abascal Chi è Tracey Amon, la donna al centro dei rumors su Emanuele Filiberto?

fon

13.1.2026

Emanuele Filiberto e Adriana Abascal non sono più una coppia.
Emanuele Filiberto e Adriana Abascal non sono più una coppia.
Imago

Nuove indiscrezioni accendono il gossip attorno a Emanuele Filiberto e a una possibile nuova frequentazione.

Nicolò Forni

13.01.2026, 15:21

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Secondo «Oggi», Tracey Amon sarebbe la nuova figura vicina a Emanuele Filiberto.
  • Il principe avrebbe conosciuto la ricca ereditiera a New York durante un gala sabaudo.
  • L'entourage smentisce: nessun soggiorno negli USA, ma impegni tra Napoli e Ginevra.
Mostra di più

Nuove voci agitano il mondo dei Savoia e della mondanità internazionale. Al centro delle indiscrezioni c'è Emanuele Filiberto, che secondo alcune ricostruzioni avrebbe voltato pagina nella sua vita sentimentale.

A rilanciare il sospetto è il settimanale «Oggi», che si interroga su un possibile legame con Tracey Amon, figura di spicco dell'alta società.

Le chiacchiere hanno iniziato a circolare con insistenza già alla fine di dicembre, in occasione della messa celebrata a Roma per commemorare l'anniversario della morte di Vittorio Emanuele III, scomparso il 28 dicembre 1947 ad Alessandria d'Egitto.

La cerimonia si è svolta nella basilica che ospita le spoglie di parte dei sovrani d’Italia e ha riunito esponenti dell’ambiente sabaudo.

Corna?. Il principe Emanuele Filiberto di Savoia sta ancora con la moglie Clotilde?

Corna?Il principe Emanuele Filiberto di Savoia sta ancora con la moglie Clotilde?

Tracey Amon, donna molto facoltosa e vedova del magnate svizzero Maurice Alain Amon - deceduto durante le procedure di divorzio - avrebbe conosciuto Emanuele Filiberto nel dicembre 2024 a New York, durante un gala legato alla tradizione sabauda.

Alcune immagini li mostrano in atteggiamenti affettuosi. Stando a quanto riportato da «Dagospia», il principe avrebbe trascorso diversi giorni nella casa newyorkese della Amon senza farsi vedere in pubblico.

Tracey Amon com l'ex marito defunto.
Tracey Amon com l'ex marito defunto.
Imago

Una versione che, però, viene smentita dall'entourage del diretto interessato. Secondo quanto spiegato sempre a «Oggi» da Alessandro Santini, consigliere di Emanuele Filiberto.

Il 16 dicembre il principe non si trovava affatto nella Grande Mela, bensì a Napoli per la cerimonia dello scioglimento del sangue di San Gennaro, seguita da una visita a Caivano insieme a don Maurizio Patriciello.

Dopo la tappa campana, ha precisato Santini, il principe si sarebbe recato a Ginevra per impegni legati alla segreteria della Casa Reale.

È il terzo «miracolo» dell'anno. A Napoli si è ripetuto il «prodigio» della liquefazione del sangue di San Gennaro

È il terzo «miracolo» dell'annoA Napoli si è ripetuto il «prodigio» della liquefazione del sangue di San Gennaro

Nessun soggiorno negli Stati Uniti, dunque, assicurano i suoi collaboratori. Anzi, sempre secondo Santini, per gennaio è già previsto un viaggio di lavoro a Barcellona, in Spagna, e non oltre Atlantico.

Le indiscrezioni restano tali, ma il gossip intorno alla vita privata del principe continua a far discutere.

Anche la ragazza con casco e candele scintillanti è morta nel rogo di Crans-Montana
Charlie Hebdo pubblica una seconda vignetta in relazione al dramma di Crans-Montana
Ueli Kestenholz, snowboarder e sportivo estremo svizzero, è morto travolto da una valanga
Chi è Tracey Amon, la donna al centro dei rumors su Emanuele Filiberto?
La Procura indaga sulle aggressioni sessuali attribuite a Julio Iglesias

Le rivelazioni nell'intervista. Emanuele Filiberto: «Ho tradito Clotilde, son cose che accadono. Ora voglio diventare nonno»

Le rivelazioni nell'intervistaEmanuele Filiberto: «Ho tradito Clotilde, son cose che accadono. Ora voglio diventare nonno»

Sentenza contestata. Emanuele Filiberto sfida lo Stato: vuole i gioielli della Corona. Ecco di cosa si tratta

Sentenza contestataEmanuele Filiberto sfida lo Stato: vuole i gioielli della Corona. Ecco di cosa si tratta

La sorpresa. Emanuele Filiberto di Savoia pensa di entrare in politica

La sorpresaEmanuele Filiberto di Savoia pensa di entrare in politica

Spedizione reale. Emanuele Filiberto vola a Mosca: «Ho fatto da padrino all'ultima discendente degli zar»

Spedizione realeEmanuele Filiberto vola a Mosca: «Ho fatto da padrino all'ultima discendente degli zar»

Spagna. La Procura indaga sulle aggressioni sessuali attribuite a Julio Iglesias

SpagnaLa Procura indaga sulle aggressioni sessuali attribuite a Julio Iglesias

Intervista sincera. Claudio Bisio: «Per Zalone e il suo film

Intervista sinceraClaudio Bisio: «Per Zalone e il suo film "Buen Camino" ammirazione e invidia»

Dopo tre anni senza concerti. Harry Styles è pronto a tornare: maxi residency a New York nel 2026

Dopo tre anni senza concertiHarry Styles è pronto a tornare: maxi residency a New York nel 2026