Matteo Berrettini ha una nuova fiamma? Imago

Vanessa Bellini, ballerina dai capelli rossi e con un passato ad Amici, potrebbe essere la nuova compagna di Matteo Berrettini. I due sono stati recentemente avvistati insieme, suscitando curiosità.

Nicolò Forni

Hai fretta? blue News riassume per te Vanessa Bellini, ex partecipante di «Amici» e ballerina, è stata avvistata con il tennista Matteo Berrettini, suscitando speculazioni su una possibile relazione, alimentate anche dalla complicità mostrata in pubblico.

Nonostante la giovane età, Vanessa ha già costruito una carriera di successo nel mondo dello spettacolo, collaborando con artisti di alto calibro come Elodie e Marracash, e accumulando un seguito su Instagram.

Matteo Berrettini, reduce dalla fine della relazione con Melissa Satta, sembra aver trovato di nuovo la serenità accanto a Vanessa, anche se la loro storia resta ancora privata. Mostra di più

Vanessa Bellini è stata recentemente al centro dell'attenzione come possibile nuova fidanzata del tennista Matteo Berrettini. I due sono stati visti insieme in un ristorante e, secondo il settimanale «Diva e Donna», la loro complicità non è passata inosservata.

«Tra i due c'è una certa intesa, tanto che, davanti a un piatto di spaghetti, è Matteo a imboccare la sua dama», ha riportato la rivista, accompagnando la notizia con immagini dei due sorridenti.

Vanessa, con i suoi capelli rossi e un seguito di 20mila follower su Instagram, non è nuova al mondo dello spettacolo. Nata a Novara nel 2003, ha coltivato fin da piccola la passione per la danza, specializzandosi nell'hip hop.

La sua partecipazione ad «Amici» di Maria De Filippi nel 2022 l'ha portata sotto i riflettori, dove è stata notata da Emanuel Lo.

Sebbene la sua avventura nel programma si sia conclusa con un'eliminazione, Vanessa ha proseguito con successo la sua carriera, collaborando con artisti come Elodie, Rose Villain e Guè Pequeno, e partecipando al tour di Marracash.

Matteo Berrettini, nato nel 1996 e noto per i suoi successi nel tennis, ha avuto in passato relazioni significative. La sua storia con la collega Ajla Tomljanovic è durata tre anni, durante i quali hanno condiviso esperienze personali e professionali.

Dopo la separazione, Ajla ha rimosso le foto di coppia dai social, e i due hanno discusso della loro rottura nella docu-serie di Netflix, «Break Point». «Le cose non andavano bene, per noi non era destino», ha dichiarato Ajla, mentre Matteo ha sottolineato l'importanza della felicità nella vita.

Successivamente, Berrettini ha avuto una relazione con Melissa Satta, terminata nel 2024. «Io e Melissa Satta non stiamo più insieme», aveva annunciato il tennista, esprimendo stima reciproca e gratitudine per il tempo trascorso insieme.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.