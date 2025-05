Mara Venier saluta tra lacrime, applausi e dubbi sul futuro: «Chi vivrà vedrà»

La conduttrice chiude la stagione di «Domenica In» con un discorso commosso e una dedica d'amore al marito. Ma sulla prossima edizione resta il mistero.

«Chi vivrà vedrà», ha detto alla fine, dopo aver ricevuto un'inaspettata carrellata di video da amici e colleghi del mondo dello spettacolo che le chiedevano di rimanere al timone.

La conduttrice, visibilmente commossa, ha ringraziato tutti: «Io vi ringrazio, non mi merito tutto questo. Ma quando dico che è l'ultima, lo dico perché ci credo davvero». Mostra di più

«Chi vivrà vedrà», ha detto alla fine, dopo aver ricevuto un'inaspettata carrellata di video da amici e colleghi del mondo dello spettacolo – tra cui Massimo Ranieri, Renzo Arbore e Vincenzo Mollica – che le chiedevano di rimanere al timone anche l'anno prossimo, anno in cui la storica trasmissione Rai compirà 50 anni.

La risposta, per ora, è rimasta sospesa. La conduttrice, visibilmente commossa, ha ringraziato tutti: «Io vi ringrazio, non mi merito tutto questo. È tutto troppo. Grazie al pubblico, prima di tutto, che ci ha seguito con amore. Quest'anno abbiamo fatto un punto in più di share e ogni stagione cresciamo. Ma quando dico che è l'ultima, lo dico perché ci credo davvero».

Le difficoltà personali affrontate negli ultimi mesi

Venier ha poi parlato per la prima volta apertamente delle difficoltà personali affrontate negli ultimi mesi: «Non sono stati mesi facili nella mia vita privata. Quando dico momenti difficili, è perché mio marito non è stato bene».

E proprio a Nicola Carraro ha rivolto parole colme di amore: «Nicola, ti amo. Sei la mia vita. Ricominceremo e torneremo come prima».

La padrona di casa ha anche ricordato il valore simbolico della trasmissione: «È la mia settima «Domenica In» consecutiva. L'anno prossimo saranno 50 anni dalla nascita del programma, creato da Corrado nel 1976. Se oggi sono questa, è perché la Rai mi vuole bene da trent'anni».

Ma nonostante l'affetto ricevuto e i numeri che premiano, il futuro resta un'incognita. Con il cuore in mano, Venier ha scelto di chiudere così: «In questo momento posso solo dire grazie a voi, agli ospiti e alla Rai... Chi vivrà vedrà».