«Il Gala» Chiambretti celebra l'Italia su Canale 5

Covermedia

17.12.2025 - 13:00

Piero Chiambretti
Piero Chiambretti
Covermedia

In prima serata «Il Gala delle 500 Eccellenze Italiane».

Covermedia

17.12.2025, 13:00

17.12.2025, 13:03

Piero Chiambretti torna in prima serata su Canale 5 con «Il Gala delle 500 Eccellenze Italiane», lo speciale evento dedicato al talento e al merito del Paese.

Un ritorno che segna il rientro del conduttore torinese sulle reti Mediaset, alla guida di una serata pensata per raccontare l’Italia che innova, crea e si distingue.

Prodotto da Mediaset con Videonews, il gala riunisce simbolicamente cinquecento protagonisti dell’eccellenza nazionale, selezionati tra mondi diversi: cultura, impresa, spettacolo, scienza, ricerca e sport. Sul palco si alternano riconoscimenti e momenti di racconto, in una narrazione fluida che privilegia la valorizzazione dei percorsi e dei risultati, più che la competizione.

Secondo quanto annunciato, tra le celebrità ospiti figurano nomi noti del panorama italiano come Gerry Scotti, Michelle Hunziker e Andrea Bocelli, accanto a imprenditori, manager, artisti e professionisti che rappresentano il made in Italy nel mondo. Una presenza trasversale che rafforza il carattere corale della serata e amplia il racconto delle migliori espressioni del Paese oltre i confini dello spettacolo.

Il programma si propone come una fotografia positiva dell’Italia, lontana dalla cronaca quotidiana ma capace di restituire fiducia e orgoglio. Una scelta editoriale coerente con il percorso di Chiambretti, autore e conduttore che ha costruito negli anni un linguaggio televisivo personale, colto e riconoscibile.

