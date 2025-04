Chiara Ferragni riprende in mano la sua azienda. Keystone

Chiara Ferragni ha preso il controllo quasi totale della sua azienda, diventando azionista di maggioranza. Dopo un difficile periodo finanziario, l'imprenditrice ha deciso di fare le cose in un altro modo.

Nicolò Forni

Chiara Ferragni ha recentemente acquisito la maggioranza delle quote della sua azienda, diventando proprietaria del 99% delle azioni. Questo passo significativo è stato annunciato dalla stessa blogger attraverso un post su Instagram, segnando un nuovo capitolo nella sua carriera imprenditoriale.

Dopo un anno complesso, contrassegnato da difficoltà finanziarie legate al cosiddetto «pandoro gate», la donna ha deciso di non delegare più e di prendere in mano le redini della sua azienda. «Basta delegare, è un nuovo inizio», ha dichiarato.

Nel suo comunicato sui social, Ferragni ha espresso la sua determinazione a guidare personalmente il «Chiara Ferragni Brand», un'impresa iniziata oltre dieci anni fa con «The Blonde Salad».

«Non è solo una questione di quote o di percentuali: è un inizio. Questa decisione è un passo concreto. È la scelta di rimettere le mani sulla mia storia, senza delegare, senza più far finta che tutto vada bene quando non va», ha affermato.

La 37enne ha sottolineato la sua volontà di essere autentica, mostrando sia le sue vulnerabilità che la sua forza, senza nascondersi dietro l'immagine patinata dei social media. «Non voglio raccontare una favola, le favole non esistono. Ma so che sto provando a costruire qualcosa di nuovo. Con fatica, lucidità e responsabilità», ha aggiunto.

Concludendo, la cremonese ha condiviso la sua visione di una realtà imperfetta ma autentica, come punto di partenza per il futuro del suo brand. «Vi racconterò la realtà: fatta di alti e bassi, imperfetta, mia. E questo è l'unico punto da cui ripartire», ha concluso.

